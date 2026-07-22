‘बाबू उठ जा…’ बारां के अस्पताल में तड़पते मासूम की थमीं सांसें, शव घर ले जाने के लिए पिता ने ठेले वाले से उधार मांगे पैसे

चिकित्सा सूत्रों के अनुसार, गत 17 जुलाई को कस्बा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी ललित सेन के चार वर्षीय पुत्र को कस्बा थाना से रेफर करने के बाद उसी दिन कस्बे के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय बच्चे की स्थिति नाजुक थी और उसे उल्टी-दस्त और बुखार था। ललित सेन ने बताया कि 18 जुलाई को रात को एक डॉक्टर ड्रिप लगाकर गया था। देर रात को बच्चे की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो परिसर में डॉक्टर के आवास पर जाकर दरवाजे खटखटाए, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। इसी दौरान बेड पर बच्चे का दम टूट गया।