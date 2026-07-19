19 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

Baran News: पुलिस थाने से लौटी विवाहिता ने की आत्महत्या, पिता बोले- ‘पुलिस कार्रवाई करती तो बेटी जिंदा होती’

बारां जिले के छबड़ा में प्रताड़ना से परेशान एक विवाहिता ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने के कुछ घंटे बाद ही फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। चार साल पहले हुई शादी के बाद दो बच्चों की मां बनी रीना की मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। परिजनों ने पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं।
2 min read
Google source verification

बारां

image

Kamal Mishra

Jul 19, 2026

Baran News

Baran News: मृतका रीना (फोटो-पत्रिका)

बारां। जिले के छबड़ा कस्बे में एक विवाहिता की आत्महत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों का आरोप है कि रिश्तेदार युवक की लगातार अभद्रता और उत्पीड़न से परेशान होकर महिला शनिवार रात पति के साथ पुलिस थाने शिकायत दर्ज कराने पहुंची थी। देर रात घर लौटने के कुछ घंटे बाद ही उसने फंदा लगाकर जान दे दी। चार साल पहले शादी करने वाली रीना अपने पीछे दो छोटे बच्चों को छोड़ गई है। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है।

पुलिस के अनुसार गोपालपाड़ा निवासी रामप्रताप मीणा ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनकी पत्नी रीना को उनके काका का बेटा घनश्याम मीणा लंबे समय से परेशान कर रहा था। वह आए दिन गाली-गलौच करता था और अभद्र व्यवहार करता था। शनिवार रात करीब 10 बजे भी विवाद होने पर रामप्रताप अपनी पत्नी को लेकर छबड़ा थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ गाली-गलौच, अभद्रता तथा मंगलसूत्र तोड़ने की शिकायत दी।

पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप

परिजनों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद आरोपी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। रात करीब 12 बजे दंपती घर लौट आया, लेकिन आरोप है कि इसके बाद भी घनश्याम मीणा ने गाली-गलौच और परेशान करना जारी रखा। अगले दिन सुबह जब रामप्रताप की नींद खुली तो उन्होंने पत्नी को साड़ी के फंदे से लटका हुआ पाया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की।

यह वीडियो भी देखें :

पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव सौंपा

रविवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने पति की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि महिला द्वारा पहले दी गई शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई थी और आत्महत्या के पीछे किन परिस्थितियों ने भूमिका निभाई।

पिता बोले- पुलिस कार्रवाई करती तो बेटी जिंदा होती

मृतका के पिता कजोड़ ने बताया कि रीना की शादी करीब चार वर्ष पहले हुई थी। उसके दो छोटे बच्चे हैं और उसका पति मेहनत-मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार पारिवारिक तनाव और आरोपी की हरकतों से उनकी बेटी मानसिक रूप से बेहद परेशान थी। उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई होती तो शायद उनकी बेटी आज जिंदा होती।

दो बच्चों के सिर से उठा मां का साया

फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। वहीं रीना की मौत के बाद उसके दो छोटे बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया है, जिससे पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

बीकानेर: भाई की मौत के बाद सदमे में आकर बहन ने खाया जहरीला पदार्थ, गंभीर हालत में इलाज जारी

ये भी पढ़ें
Bikaner News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Jul 2026 09:12 pm

Published on:

19 Jul 2026 09:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Baran News: पुलिस थाने से लौटी विवाहिता ने की आत्महत्या, पिता बोले- ‘पुलिस कार्रवाई करती तो बेटी जिंदा होती’

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Baran Crime: ससुराल नहीं भेजने से खफा पति ने पत्नी के भाई को मारी थी कुल्हाड़ी, जंगल में काट रहा था फरारी, गिरफ्तार

Baran Murder Case
बारां

Bomb Threat: बारां जिला कलक्ट्रेट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, 2026 में तीसरी बार आया धमकी भरा ई-मेल

Baran Collectrate Bomb Threat Mail
बारां

Baran: 11KV बिजली लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत, धरने पर बैठे परिजन, आश्वासन के बाद हुआ पोस्टमार्टम

Baran News
बारां

Baran News: आंगन में सो रहे युवक पर कुल्हाड़ी से हमला, सिर में धंसी कुल्हाड़ी के साथ कोटा रेफर

Baran Bhanwargarh News
बारां

राजस्थान के युवा लोक गायक ने विषाक्त खाकर की आत्महत्या, लिखा- ‘मेरा किसी ने साथ नहीं दिया’

Kuldeep Mahawar
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.