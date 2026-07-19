Baran News: पुलिस थाने से लौटी विवाहिता ने की आत्महत्या, पिता बोले- ‘पुलिस कार्रवाई करती तो बेटी जिंदा होती’

बारां। जिले के छबड़ा कस्बे में एक विवाहिता की आत्महत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों का आरोप है कि रिश्तेदार युवक की लगातार अभद्रता और उत्पीड़न से परेशान होकर महिला शनिवार रात पति के साथ पुलिस थाने शिकायत दर्ज कराने पहुंची थी। देर रात घर लौटने के कुछ घंटे बाद ही उसने फंदा लगाकर जान दे दी। चार साल पहले शादी करने वाली रीना अपने पीछे दो छोटे बच्चों को छोड़ गई है। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है।