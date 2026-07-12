Baran News: आंगन में सो रहे युवक पर कुल्हाड़ी से हमला, सिर में धंसी कुल्हाड़ी के साथ कोटा रेफर

Baran Bhanwargarh News: बारां जिले के भंवरगढ़ कस्बे में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। प्रेमनगर सहरिया बस्ती में अपने घर के आंगन में सो रहे एक युवक पर अज्ञात हमलावर ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। हमला इतना बर्बर और जोरदार था कि कुल्हाड़ी युवक के सिर की हड्डी को चीरती हुई उसमें अंदर तक फंस गई। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल को गंभीर हालत में कोटा रेफर किया गया है, जहां चिकित्सक उसकी जान बचाने के प्रयास में जुटे हैं।