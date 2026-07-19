बीकानेर: भाई की मौत के बाद सदमे में आकर बहन ने खाया जहरीला पदार्थ, गंभीर हालत में इलाज जारी

कोटगेट थानाधिकारी विक्रम तिवाड़ी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, मृतक बालक की उम्र 13 साल थी। प्रारंभिक जांच और पूछताछ में यह बात सामने आई है कि दोनों सगे भाई-बहन थे। घर में बच्चों के बीच किसी बात को लेकर सामान्य अनबन या कोई बात हुई थी, जिसके बाद बच्चे ने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। जब उसकी 15 वर्षीय बहन ने भाई को इस हालत में देखा, तो वह बुरी तरह डर गई और सदमे में आकर उसने घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया।