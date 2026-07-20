Bikaner Accident: जानलेवा होता जा रहा श्रीडूंगरगढ़ का सफर, हर हादसे के बाद उठते हैं सवाल, लेकिन नहीं बदले हालात

बीकानेर। सड़क पर निकलना अब सुरक्षित सफर नहीं, बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनता जा रहा है। श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में पिछले एक महीने के दौरान हुए भीषण सड़क हादसों ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं। कहीं डंपर की टक्कर ने घर का चिराग बुझा दिया तो कहीं स्लीपर बस और बाइक की भिड़ंत ने परिवार को सदमे में डाल दिया। नीलगाय के सामने आने से वाहन पलटा तो कहीं आमने-सामने की टक्कर में पूरा परिवार खत्म हो गया। हर हादसे के बाद प्रशासनिक सक्रियता की बातें होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर सड़कें खून से लाल हो जाती है। हाल के हादसों ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा, हाईवे की निगरानी, ट्रोमा सेंटर और बेहतर यातायात व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।