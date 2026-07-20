Rajasthan Panchayat Election: भजनलाल सरकार आज हाईकोर्ट में पेश करेगी चुनाव का रोडमैप, ये हो सकता है संभावित कार्यक्रम

जयपुर। पंचायत और निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराने के आदेश की पालना के प्रयास नहीं होने पर हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद राज्य सरकार सोमवार को अदालत में चुनाव के लिए रोडमैप पेश करेगी। इसमें चुनाव कराने की प्रस्तावित समय-सीमा और ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। जानकारी के अनुसार शनिवार को महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, राज्य निर्वाचन आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक) आयोग के प्रतिनिधियों, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन तथा पंचायती राज विभाग के अधिकारियों ने बैठक कर रिपोर्ट तैयार की थी। इसे रविवार को अंतिम रूप दिया गया, यह रिपोर्ट सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में पेश की जाएगी।