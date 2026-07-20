Jaipur: छत पर कमरा बनाने की बात पर बवाल, दो भाइयों के बीच चले लाठी-डंडे, रिश्तेदार बुलाकर करवाया परिवार पर हमला

Family Fight: जयपुर के भट्टाबस्ती इलाके में छत पर कमरा बनाने की बात को लेकर एक ही परिवार के दो भाइयों के बीच ऐसा विवाद हुआ कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। पहले घर में कहासुनी हुई, फिर देर रात दोबारा झगड़ा शुरू हो गया। आरोप है कि एक पक्ष ने अपने रिश्तेदारों और परिचितों को बुलाकर दूसरे पक्ष पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में छह लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।