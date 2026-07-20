Jaipur Crime: शराब के नशे में धुत बदमाशों ने जूस सेंटर संचालक पर किया जानलेवा हमला, दो महीने पुरानी रंजिश निकली वजह

हमला करने के बाद आरोपी मौके से कार लेकर भागने की फिराक में थे। लेकिन तभी उसी दौरान गाड़ी की चपेट में दो लोग आ गए, जिस वजह से उन दो को भी चोटें आईं। उन दोनों को टक्कर मारने के बाद गाड़ी कंट्रोल के बाहर हो गई और फिर एक दुकान में जा घुसी। इसके बाद आरोपी मौके पर ही गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। इतना ही नहीं, उसके बाद जब आस पास के लोगों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो आरोपियों ने उन लोगों पर भी हमला कर दिया। बता दें कि तलाशी लेने पर गाड़ी से बीयर के कैन मिले हैं। इस हादसे के बाद इलाके में काफी देर तक अफरा-तफरी वाला माहौल रहा।