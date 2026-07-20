Rajasthan Patwar Recruitment Scam: डमी कैंडिडेट, फर्जी फोटो और 5 लाख की डील! फर्जीवाड़े से बना पटवारी गिरफ्तार

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने एक दलाल के जरिए डमी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलवाने के लिए करीब 5 लाख रुपये नकद दिए थे। एसओजी ने दलाल की पहचान चौथाराम विश्नोई उर्फ गिला और डमी अभ्यर्थी की पहचान विक्रम विश्नोई के रूप में की है। दोनों की भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है। एसओजी की टीम ने लगातार तलाश के बाद 34 साल के दिनेश कुमार विश्नोई को गिरफ्तार कर लिया। वह फिलहाल निलंबित पटवारी है और पहले सिरोही के पिंडवाड़ा उपखंड अधिकारी कार्यालय में तैनात था। अब एसओजी उससे पूछताछ कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि इस पूरे फर्जीवाड़े में और कौन-कौन शामिल था। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि कहीं इसी तरह दूसरे लोगों को भी सरकारी नौकरी तो नहीं दिलाई गई।