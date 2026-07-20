‘वायरिंग कटी है, सुधार लो… फैल जाएगा करंट’, राजस्थान में स्मार्ट मीटर को लेकर विवाद के बीच सामने आई खूबी

जयपुर। जयपुर डिस्कॉम के अधीन जयपुर समेत 18 सर्कल में लगाए गए स्मार्ट मीटरों को लेकर बिजली बिल अधिक आने जैसे विवाद सामने आ रहे है, लेकिन इनके सुरक्षा संबंधी फीचर भी अब सामने आने लगे हैं। स्मार्ट मीटर घरों में वर्षों पुरानी वायरिंग में कट लगने और बारिश के दौरान करंट फैलने जैसी संभावित दुर्घटनाओं से बचाने में मदद कर रहे हैं। जयपुर शहर में हाल ही में 500 से अधिक उपभोक्ताओं को अर्थ लीकेज करंट यानी घर की वायरिंग में खराबी और बारिश के दौरान करंट फैलने की आशंका संबंधी चेतावनी भेजी गई। अलर्ट मिलने के बाद उपभोक्ताओं ने इलेक्ट्रिशियन बुलाकर वायरिंग दुरुस्त कराई।