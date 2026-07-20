बीकानेर में हाई वोल्टेज ड्रामा: रास्ते की मांग को लेकर बीजेपी नेता और साथी मोबाइल टावर पर चढ़े

बता दें कि दोनों प्रदर्शनकारी चौखूंटी रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित टॉवर पर चढ़े और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विक्रम सिंह राजपूत ने टावर से अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा, मेरी मांग जब तक पूरी नहीं होगी, मैं नीचे नहीं उतरूंगा। अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार प्रशासन और गांव के सरपंच व उप-सरपंच होंगे।