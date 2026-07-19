19 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: NEET रिजल्ट के बाद जयपुर के छात्र ने सीकर में की खुदकुशी, 2 साल से कर रहा था तैयारी

Jaipur NEET Student Suicide: राजस्थान के सीकर जिले में NEET UG परीक्षा की तैयारी कर रहे 17 वर्षीय छात्र निखिल ने नीट एग्जाम रिजल्ट में अपेक्षा से कम अंक आने के बाद हॉस्टल के कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। छात्र पिछले दो साल से तैयारी कर रहा था। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला और मामले की जांच जारी है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Jul 19, 2026

Jaipur NEET Student Suicide in Sikar

सीकर में स्थित हॉस्टल (फोटो सोशल मीडिया)

Jaipur NEET Student Suicide in Sikar: सीकर: राजस्थान के कोचिंग हब माने जाने वाले सीकर जिले से एक बार फिर दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। नीट यूजी (NEET UG) परीक्षा के परिणाम आने के बाद, कम अंक आने के अवसाद में एक 17 वर्षीय छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक छात्र की पहचान निखिल के रूप में हुई है, जो जयपुर ग्रामीण के रामपुरा डाबड़ी का निवासी था और पिछले दो साल से सीकर में रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था।

खिड़की से देखा तो फंदे पर लटका मिला छात्र

उद्योग नगर थानाधिकारी राजेश कुमार बुडानिया ने बताया कि निखिल शहर के एक निजी हॉस्टल में अकेला रहता था। उसने इस साल 12वीं फाउंडेशन के साथ नीट की परीक्षा दी थी। परीक्षा परिणाम आने के बाद से वह तनाव में था। सुबह जब वह काफी देर तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, तो हॉस्टल स्टाफ उसे जगाने पहुंचा।

बार-बार दरवाजा खटखटाने पर भी जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, तो स्टॉफ ने अनहोनी की आशंका में खिड़की से अंदर झांका। अंदर निखिल का शव फंदे से लटका हुआ था। हॉस्टल प्रबंधन ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और छात्र के परिजनों को दी।

मौके से नहीं मिला सुसाइड नोट, मोबाइल भी नहीं रखता था छात्र

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से नीचे उतारा। जांच के दौरान पुलिस को कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। थानाधिकारी ने बताया कि निखिल पढ़ाई में काफी होशियार था और उसका पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर था। वह अपने पास मोबाइल तक नहीं रखता था। इस बार नीट के रिजल्ट में उसके कितने नंबर आए थे, इसकी सटीक जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। पुलिस अब उसके नीट एग्जाम के रिकॉर्ड को खंगाल रही है।

सीकर में अवसाद का तीसरा मामला

गौरतलब है कि नीट यूजी परीक्षा को लेकर उपजे विवाद और तनाव के बाद सीकर में अवसाद के कारण छात्रों द्वारा आत्महत्या का यह तीसरा मामला है। पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की गहनता से जांच कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव और उनकी काउंसलिंग की जरूरत को रेखांकित किया है।

Success Story: राजसमंद में लैब संचालक के 3 बच्चों की बड़ी कामयाबी, 2 बने डॉक्टर, बेटी बनी CHO

ये भी पढ़ें
Rajsamand Success Story

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Jul 2026 09:08 pm

Published on:

19 Jul 2026 09:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: NEET रिजल्ट के बाद जयपुर के छात्र ने सीकर में की खुदकुशी, 2 साल से कर रहा था तैयारी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में दिनदहाड़े वारदात: मानसरोवर में मंदिर जा रही महिला से सोने की चेन लूटी, हिम्मत दिखाई तो बदमाश ने तान दिया चाकू

Jaipur News
जयपुर

जयपुर अमायरा सुसाइड केस: पुलिस चार्जशीट में बड़े खुलासे, बार-बार शिकायत के बावजूद टीचर्स क्यों रहीं मूकदर्शक?

Amyra Suicide Case
जयपुर

सोनम वांगचुक के प्रदर्शन पर BJP विधायक बालमुकुंदाचार्य का बयान, बोले- ‘देश विरोधी गतिविधियां स्वीकार नहीं’

Balmukundacharya Statement:
जयपुर

‘पहले बयान दो’ कहती रही पुलिस, जयपुर में फ्रैक्चर हाथ लेकर 40 घंटे तक दर्द में भटकता रहा युवक

Jaipur Police Negligence
जयपुर

Rajasthan News : तनख्वाह 1 लाख महीना, फिर भी एडवांस सैलरी या लोन उठा रहे अफसर, सरकार को अब तक 20 करोड़ का चूना !

Rajasthan Earned Salary Advance Scheme Data Department Wise Beneficiaries
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.