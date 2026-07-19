Rajasthan: NEET रिजल्ट के बाद जयपुर के छात्र ने सीकर में की खुदकुशी, 2 साल से कर रहा था तैयारी

Jaipur NEET Student Suicide in Sikar: सीकर: राजस्थान के कोचिंग हब माने जाने वाले सीकर जिले से एक बार फिर दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। नीट यूजी (NEET UG) परीक्षा के परिणाम आने के बाद, कम अंक आने के अवसाद में एक 17 वर्षीय छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक छात्र की पहचान निखिल के रूप में हुई है, जो जयपुर ग्रामीण के रामपुरा डाबड़ी का निवासी था और पिछले दो साल से सीकर में रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था।