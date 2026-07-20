पत्रिका प्रोपेक्स सम्पन्न: दूसरे दिन भी रही भीड़, बिल्डर्स से सीधे चर्चा कर लोगों ने पसंद की प्रॉपर्टी

राजस्थान पत्रिका के दो दिवसीय प्रॉपर्टी एक्सपो प्रोपेक्स का रविवार को समापन हुआ। दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में शहरवासी मानसरोवर स्थित होटल हयात रीजेंसी पहुंचे। किसी ने अपने सपनों के घर के लिए फ्लैट और विला की जानकारी जुटाई तो कई लोगों ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्लॉट और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश के विकल्प तलाशे। दिनभर एक्सपो में लोगों की आवाजाही बनी रही और कई खरीदारों ने पसंदीदा परियोजनाओं में मौके पर ही बुकिंग भी कराई।