जयपुर अमायरा सुसाइड केस: पुलिस चार्जशीट में बड़े खुलासे, बार-बार शिकायत के बावजूद टीचर्स क्यों रहीं मूकदर्शक?

इस मामले में स्कूल प्रशासन की भूमिका को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि नियमानुसार स्कूल के पास जो अनिवार्य सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित होना चाहिए था, वह गायब है या उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। सबूतों को मिटाने और छुपाने के प्रयास के तहत अब स्कूल प्रबंधन पर कानूनी धाराएं भी जोड़ दी गई हैं। यह साफ दिखाता है कि स्कूल अपनी गलती छुपाने के लिए किस हद तक जा सकता है।