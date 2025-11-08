क्लास में आखिरी वक्त तक मुस्कुराती रही अमायरा, रोती-बिलखती मां ने लगाया ये आरोप

साहिल ने कहा कि उन्होंने स्कूल की सीसीटीवी फुटेज देखी। अमायरा सुबह विद्यालय में प्रवेश करती दिखी। उस शनिवार का दिन था और हाफ डे था, इसलिए बच्चे डांस क्लास में बहुत खुश थे। अमायरा भी साढ़े 10 बजे तक डांस कर रही थी और खुश थी। उसके बाद ब्रेक हुआ और फिर 12:30 बजे के आसपास वह कक्षा से बाहर गई। उसी दौरान यह हादसा हुआ।