क्लास में आखिरी वक्त तक मुस्कुराती रही अमायरा, रोती-बिलखती मां ने लगाया ये आरोप

Amyra Death Case: जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में चौथी कक्षा की छात्रा अमायरा की मौत ने प्रदेश को झकझोर दिया है। मां ने कहा, नाम बड़ा है, पर जवाब नहीं। मेरी बच्ची बहुत खुश थी।।

जयपुर

image

Arvind Rao

Nov 08, 2025

Amyra Death Case: राजस्थान की राजधानी जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में चौथी कक्षा की नौ साल की छात्रा अमायरा की संदिग्ध मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। अमायरा की मौत के बाद परिजन सदमे में हैं। मां रोते-बिलखते न्याय की गुहार लगा रही हैं।

अमायरा की मां का कहना है कि नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन जवाब कोई नहीं देता। मेरी बच्ची बहुत खुश रहती थी, मैं सभी माता-पिता से हाथ जोड़कर कहती हूं कि मेरी बेटी को अपनी समझें और न्याय के लिए साथ दें, जिस स्कूल में मेरी बच्ची के साथ अन्याय हुआ, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए।

मां ने बताया कि अमायरा कई बार बताया था की स्कूल के कुछ बच्चे उसे परेशान करते हैं। इसकी ​शिकायत क्लास टीचर को व्हाट्सऐप पर संदेश भेजकर की गई, लेकिन जवाब देर से आया। पुलिस के अनुसार, क्लास टीचर ने स्वीकार किया कि अमायरा दो बार शिकायत लेकर उनके पास आई थी।

परिवार की ओर से कहा गया है कि अमायरा मानसिक रूप से पूरी तरह सामान्य थी। अमायरा के मामा साहिल ने बताया कि अमायरा कुछ दिन पहले ही दिवाली पर गुरुग्राम आई थी। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी। हाल ही अमायरा को स्कूल से अवॉर्ड भी मिला था।

साहिल ने कहा कि उन्होंने स्कूल की सीसीटीवी फुटेज देखी। अमायरा सुबह विद्यालय में प्रवेश करती दिखी। उस शनिवार का दिन था और हाफ डे था, इसलिए बच्चे डांस क्लास में बहुत खुश थे। अमायरा भी साढ़े 10 बजे तक डांस कर रही थी और खुश थी। उसके बाद ब्रेक हुआ और फिर 12:30 बजे के आसपास वह कक्षा से बाहर गई। उसी दौरान यह हादसा हुआ।

Updated on:

08 Nov 2025 03:58 pm

Published on:

08 Nov 2025 03:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / क्लास में आखिरी वक्त तक मुस्कुराती रही अमायरा, रोती-बिलखती मां ने लगाया ये आरोप

