— 12 वीं पास, बीए हूं…12 हजार तक की नौकरी मिलेगी..सुनकर मायूस

जयपुर। पढ़े-लिखे बेरोजगार नौकरी के ​लिए किस कदर भटक रहे हैं। इसकी बानगी कॉमर्स कॉलेज में गुरुवार को आयोजित हुए रोजगार मेले में देखने को मिली। रोजगार विभाग की ओर से आयोजित मेले में 13 हजार युवाओं ने भाग लिया। मेले में 167 निजी नियोजक शामिल हुए। नियोजकों की ओर से अलग-अलग काउंटर लगाए गए। इस दौरान युवाओें ने अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी के लिए पूछताछ की। मेले में 70 फीसदी युवा 10 वीं, 12 वीं, आईटीआई और बीए डिग्रीधारी पहुुंचे। इस दौरान इन युवाओं को 12 से 15 हजार रुपए तक नौकरी का ऑफर मिला तो सैलरी सुनकर युवा मायूस नजर आए। इसके अलावा मेले में स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, आईटीआई, नर्सिंग, पॉलिटेक्निक सहित सभी योग्यताधारी भी युवा पहुंचे। रोजगार मेले में निर्माण, लॉजिस्टिक, होटल, बैंकिंग, मेडिकल, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा, सिक्योरिटी, ई-कॉमर्स, कॉल सेंटर, बीमा सहित विभिन्न क्षेत्रों से निजी नियोजक शामिल हुए। इन नियोजकों के पास करीब 5 हजार से अधिक रिक्तियां थी। दरअसल, राज्य सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा युवाओं को संबोधित करने पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने निजी कंपनी में रोजगार प्राप्त करने वाले चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने विभिन्न कंपनियों की स्टॉल का अवलोकन किया और जानकारी ली।