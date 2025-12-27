27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

— 12 वीं पास, बीए हूं…12 हजार तक की नौकरी मिलेगी..सुनकर मायूस

मेले में 167 निजी नियोजक शामिल हुए। नियोजकों की ओर से अलग-अलग काउंटर लगाए गए। इस दौरान युवाओें ने अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी के लिए पूछताछ की। मेले में 70 फीसदी युवा 10 वीं, 12 वीं, आईटीआई और बीए डिग्रीधारी पहुुंचे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Vijay Sharma

Dec 27, 2025

-रोजगार मेला : 13 हजार युवा मेले में पहुंचे, इनमें 70 फीसदी 10, 12, बीए और आईटीआई

-- मेले में 167 निजी नियोजकों ने प्र​शिक्षण के लिए 160 आशा​र्थियों का चयन किया

जयपुर। पढ़े-लिखे बेरोजगार नौकरी के ​लिए किस कदर भटक रहे हैं। इसकी बानगी कॉमर्स कॉलेज में गुरुवार को आयोजित हुए रोजगार मेले में देखने को मिली। रोजगार विभाग की ओर से आयोजित मेले में 13 हजार युवाओं ने भाग लिया। मेले में 167 निजी नियोजक शामिल हुए। नियोजकों की ओर से अलग-अलग काउंटर लगाए गए। इस दौरान युवाओें ने अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी के लिए पूछताछ की। मेले में 70 फीसदी युवा 10 वीं, 12 वीं, आईटीआई और बीए डिग्रीधारी पहुुंचे। इस दौरान इन युवाओं को 12 से 15 हजार रुपए तक नौकरी का ऑफर मिला तो सैलरी सुनकर युवा मायूस नजर आए। इसके अलावा मेले में स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, आईटीआई, नर्सिंग, पॉलिटेक्निक सहित सभी योग्यताधारी भी युवा पहुंचे। रोजगार मेले में निर्माण, लॉजिस्टिक, होटल, बैंकिंग, मेडिकल, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा, सिक्योरिटी, ई-कॉमर्स, कॉल सेंटर, बीमा सहित विभिन्न क्षेत्रों से निजी नियोजक शामिल हुए। इन नियोजकों के पास करीब 5 हजार से अधिक रिक्तियां थी। दरअसल, राज्य सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा युवाओं को संबोधित करने पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने निजी कंपनी में रोजगार प्राप्त करने वाले चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने विभिन्न कंपनियों की स्टॉल का अवलोकन किया और जानकारी ली।

--राज्य सरकार युवा नीति भी जल्द लाएगी।
युवाओं को संबो​धित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। पांच साल में 4 लाख सरकारी एवं 6 लाख निजी रोजगार के अवसर सृजित करने के क्रम में अब तक लगभग 92 हजार सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं और 1.53 लाख से अधिक पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। वहीं, निजी क्षेत्र में भी 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवा नीति भी जल्द लाएगी। उन्होंने कहा कि ये रोजगार मेला सरकार की उस सोच का प्रतीक है जिसमें राज्य सरकार ने रोजगार, कौशल और उद्यमिता को प्राथमिकता दी है।

दो वर्ष के कार्यकाल में एक भी पेपरलीक नहीं
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने दो वर्ष के कार्यकाल में एक भी पेपरलीक नहीं हुआ। वहीं, पूर्ववर्ती सरकार के समय में प्रदेश के युवाओं को पेपरलीक के कारण असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने लगभग 410 रोजगार सहायता शिविरों का आयोजन कर 1 लाख 11 हजार से अधिक बेरोजगार अभ्यर्थियों का रोजगार के लिए चयन किया। कौशल, नियोजन व उद्यमिता मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि निजी क्षेत्र की कंपनियां यहां के युवाओं को रोजगार का अवसर दे रही हैं। इसी कड़ी में यह रोजगार मेला आत्मनिर्भरता का द्वार है। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉ. प्रेमचंद बैरवा सहित बड़ी संख्या में युवा व निजी नियोक्ता उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

27 Dec 2025 07:14 pm

Hindi News / News Bulletin / — 12 वीं पास, बीए हूं…12 हजार तक की नौकरी मिलेगी..सुनकर मायूस

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

एमपी में 55 करोड़ की लागत से बनेगा नया ‘रेलवे स्टेशन’, बढ़ेगी प्लेटफॉर्मों की लंबाई

indore news
इंदौर

चौथी शादी को लेकर सुर्खियों में आए एमपी के पूर्व मंत्री बोले- 'मैंने किसी को धोखा नहीं दिया'

deepak joshi
भोपाल

— सात शहर पांच डिग्री से नीचे, पांच शहरों में शीतलहर का अलर्ट

समाचार

यूपी में SIR का बड़ा ब्लंडर…BJP विधायक के भाई का ही नाम वोटर लिस्ट से गायब, अधिकारियों में हड़कंप

Up news, SIR news
कुशीनगर

हॉस्पिटल इवेंट में नीता अंबानी का सादगी भरा अंदाज, करोड़ों के हीरों से ज्यादा उनके 'पर्ल नेकलेस' की हो रही है चर्चा

Hand-painted Lord Shrinathji jewelry, Elegant Nita Ambani style, Nita Ambani spiritual necklace
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.