Bikaner Crime: स्कूली छात्रा के लिए न्याय मांगने वाला ही निकला हत्यारा, एक लॉकेट ने खोला राज

बीकानेर। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल जा रही नाबालिग बालिका से दुष्कर्म कर हत्या करने के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने मंगलवार को खुलासा कर आरोपी श्यामसुंदर को गिरफ्तार कर लिया। हैरानी की बात यह रही कि वारदात के बाद आरोपी खुद को बचाने के लिए मृतका को न्याय दिलाने की मांग को लेकर चल रहे धरना-प्रदर्शनों में शामिल होता रहा ।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) बनवारी लाल मीणा ने बताया कि यह ब्लाइंड मर्डर था और घटनास्थल से मिला एक लॉकेट ही पुलिस के हाथ लगा मुख्य सुराग था। जांच में सामने आया कि बालिका से हाथापाई के दौरान आरोपी का लॉकेट टूटकर गिर गया था। शक से बचने के लिए उसने अगले दिन बाजार से वैसा ही दूसरा लॉकेट खरीदकर पहन लिया, लेकिन यही चालाकी उसके खिलाफ सबूत बन गई।
21 फरवरी को बालिका परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी, लेकिन स्कूल नहीं पहुंची। परिजनों की तलाश के दौरान रोही क्षेत्र में उसका शव मिला। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें आरोपी संदिग्ध रूप से दिखाई दिया। पूछताछ में उसके लॉकेट को लेकर विरोधाभास सामने आया, जिसके बाद सख्ती से पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।
