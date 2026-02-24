Indian Army : राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान में गरजी भारत की सैन्य शक्ति, थर्राया दुश्मन

Indian Army Khadga Shakti 2026: चारों ओर ऊंचे-ऊंचे रेतीले धोरों के बीच गहरी खाइयां, तेज हवाओं के साथ उड़ता बालू और युद्ध की निस्तब्धता को चीरती गोलाबारी। राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान में सोमवार को ऐसा ही दृश्य देखने को मिला, जब भारतीय सेना ने अपनी आधुनिक युद्ध क्षमता की पूरी ताकत झोंक दी। खड़ग शक्ति 2026 युद्धाभ्यास के दौरान सेना ने साफ संदेश दिया…भारत हर मोर्चे पर, हर हाल में, हर दुश्मन से निपटने को तैयार है।