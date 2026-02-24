24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

Indian Army : राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान में गरजी भारत की सैन्य शक्ति, थर्राया दुश्मन

Indian Army Khadga Shakti 2026: चारों ओर ऊंचे-ऊंचे रेतीले धोरों के बीच गहरी खाइयां, तेज हवाओं के साथ उड़ता बालू और युद्ध की निस्तब्धता को चीरती गोलाबारी। राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान में सोमवार को ऐसा ही दृश्य देखने को मिला।

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

kamlesh sharma

Feb 24, 2026

Indian Army Khadga Shakti 2026: फोटो पत्रिका

पश्चिमी सीमा से दिनेश कुमार स्वामी

Indian Army Khadga Shakti 2026: चारों ओर ऊंचे-ऊंचे रेतीले धोरों के बीच गहरी खाइयां, तेज हवाओं के साथ उड़ता बालू और युद्ध की निस्तब्धता को चीरती गोलाबारी। राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान में सोमवार को ऐसा ही दृश्य देखने को मिला, जब भारतीय सेना ने अपनी आधुनिक युद्ध क्षमता की पूरी ताकत झोंक दी। खड़ग शक्ति 2026 युद्धाभ्यास के दौरान सेना ने साफ संदेश दिया…भारत हर मोर्चे पर, हर हाल में, हर दुश्मन से निपटने को तैयार है।

रेगिस्तान में दुश्मन सेना के काल्पनिक डिप्लॉयमेंट को दर्शाने वाले लैंडमार्क के बीच सेना ने आधुनिक और पारंपरिक युद्ध कौशल का जबरदस्त प्रदर्शन किया। अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे, चेतक और चीता ने दुश्मन के ठिकानों पर सटीक फायर कर आसमान से कहर बरसाया। वहीं लॉजिस्टिक ड्रोन और तोपखाने की समन्वित फायरिंग ने यह जता दिया कि बदलते युद्ध परिदृश्य में सेना तकनीक और रणनीति, दोनों में आगे है।

जमीन पर टैंक, बख्तरबंद वाहन और मशीनीकृत पैदल सेना ने एकीकृत फायरिंग ड्रिल के साथ आगे बढ़ते हुए लक्ष्य भेदन किया। कमांडो की अग्रिम टुकड़ियों ने दुश्मन के ठिकानों की पहचान कर पल-पल की जानकारी तोपखाना इकाइयों को दी, जिसके बाद हुई सटीक और घातक गोलाबारी में दुश्मन के अड्डे नेस्तनाबूत कर दिए गए।

200 किलो बारूदी ताकत लेकर उड़ा ड्रोन

युद्धाभ्यास का सबसे गर्वपूर्ण और रोमांचक दृश्य रहा स्वदेशी ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन। सेना ने दिखाया कि कैसे खड़गा चक्र ड्रोन करीब 200 किलो वजनी बारूदी हथियार लेकर कई फीट ऊंचाई से दुश्मन के ठिकानों पर घातक प्रहार कर सकता है। इसके साथ ही अश्विनी प्लाटून के अश्विनी ड्रोन एक झुंड की तरह आसमान में मंडराते हुए दुश्मन को मानसिक और सामरिक दोनों स्तर पर जकड़ते नजर आए।

संदेश साफ

रेगिस्तान की रेत पर उठता धुआं, आसमान में गूंजते हेलीकॉप्टर और ड्रोन की भनभनाहट। यह केवल अभ्यास नहीं था, बल्कि दुश्मन के लिए सीधी चेतावनी थी। भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं और भारतीय सेना हर चुनौती का जवाब देने को पूरी तरह तैयार है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 03:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Indian Army : राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान में गरजी भारत की सैन्य शक्ति, थर्राया दुश्मन

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bikaner Crime: नाबालिग छात्रा की बलात्कार के बाद हत्या, चौथे दिन आरोपी गिरफ्तार, टूटा गतिरोध

Rajasthan Police
बीकानेर

Bikaner: जाति प्रमाण-पत्र पर साइन नहीं किए तो प्रिंसिपल की बेरहमी से पिटाई, फेंकी चाय की भगोनी फिर लाठी-डंडे से मारा, वीडियो वायरल

Bikaner School
बीकानेर

Operation Sindoor के बाद Rajasthan में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास, दिन-रात गरजेंगे टैंक ! क्या जानते हैं ये बड़ी बातें?

बीकानेर

बीकानेर: नाबालिग छात्रा की मौत से उबाल, गिरफ्तारी तक पोस्टमार्टम से इनकार, गहलोत ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

Ashok Gehlot
बीकानेर

Bikaner: 13 साल की बच्ची का अर्द्धनग्न अवस्था में मिला शव, 8वीं की परीक्षा देने गई थी छात्रा, रेप के बाद चुन्नी से गला घोंटकर किया मर्डर?

Rajasthan-Police
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.