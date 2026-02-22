Bikaner: 13 साल की बच्ची का अर्द्धनग्न अवस्था में मिला शव, 8वीं की परीक्षा देने गई थी छात्रा, रेप के बाद चुन्नी से गला घोंटकर किया मर्डर?

परिजनों के मुताबिक 13 वर्षीय किशोरी ढाणी से दो किलोमीटर दूर स्थित स्कूल जाती थी। वह आठवीं में अध्यन्नरत थी। शनिवार को सुबह करीब साढ़े 11 बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकली। करीब पौने दो बजे स्कूल से किशोरी के स्कूल नहीं आने की सूचना मिली। इस पर परिजनों व ग्रामीणों ने तलाश शुरू की। परिजनों ने पुलिस को शव उठाने नहीं दिया। ग्रामीण व परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद शव उठाने पर अड़ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।