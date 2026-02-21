Bikaner : बीकानेर में ‘स्त्री-देह से आगे’ विषय विवेचन कार्यक्रम आज

पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी। फोटो पत्रिका
Bikaner : पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूरचन्द्र कुलिश के जन्मशती शताब्दी वर्ष के अवसर पर शनिवार को रविंद्र रंगमंच में सुबह 10.30 बजे पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की पुस्तक ‘स्त्री-देह से आगे’ विषय विवेचन कार्यक्रम होगा। इसमें शहर के प्रमुख महिला संगठनों को विशेष रूप से भागीदारी रहेगी
वहीं दूसरी तरफ स्वामी विवेकानंद कॉलेज फ़ॉर प्रोफ़ेशनल स्टडीज एवं राजस्थान पत्रिका के संयुक्त तत्वावधान में 20 फरवरी को सींथल स्थित गुरुकुल बी एल मोहता लर्निंग इंस्टीट्यूट में व्याख्यान स्त्री: देह से आगे विषय पर व्याख्यान हुआ।
मुख्य वक्ता के रूप में राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉ गुलाब कोठारी ‘स्त्री-देह से आगे’ विषय पर अपने द्वारा लिखित पुस्तक की विवेचना करते हुए कहा कि स्त्री किसी देश का उत्थान करने में एक मात्र उपादान है। वह सृष्टि की निर्माता है। माँ, बहन, पत्नी औऱ पुत्री के रूप में उसकी भूमिका सराहनीय है।
डॉ गुलाब कोठारी ने कहा कि स्त्री केवल एक देह नही है वरन उससे आगे एक दिव्य ज्योति है जिसके प्रकाश से पूरा जगत रोशन है अतः वह अपनी भूमिका का समझे । अपनी दिव्यता औऱ शक्ति के बलबूते स्त्री परिवार एवं समाज के निर्माण में अपनी भूमिका को रेखांकित करे ।
