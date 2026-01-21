‘स्त्री: देह से आगे’:नारी में परिवार और समाज गढ़ने की शक्ति, वही विश्व निर्माता: कोठारी

पुरुष में 51 प्रतिशत पुरुष और 49 प्रतिशत महिला के गुण होते हैं। इसी तरह स्त्री में 51 प्रतिशत स्त्री और 49 प्रतिशत पुरुष तत्व होते हैं। दोनों लगभग बराबर हैं, कोई फर्क नहीं है। आज की आधुनिक शिक्षा ने हमें परिवार समाज और राष्ट्र से पृथक किया है। नारी ही मां, पत्नी और बहन के रूप में परिवार और समाज को पल्लवित और पोषित करती है। आज की शिक्षा में कहीं न कहीं चूक है। नारी को केवल देह के रूप में प्रकट किया जा रहा है।