शीतला अष्टमी 11 को: माता को लगेगा ठंडे पकवानों का भोग, उड़ेगी गुलाल, रंगों का मचेगा धमाल

भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में बुधवार को शीतला अष्टमी का पर्व पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जाएगा। जहां पूरे देश में धुलंडी के साथ होली का समापन हो जाता है, वहीं भीलवाड़ा में होली का असली रंग आज जमेगा। सुबह शीतला माता की पूजा-अर्चना के बाद शहर की गलियां रंग, गुलाल और पिचकारियों की बौछारों से सरोबार होंगी। मंगलवार को बाजारों में रौनक परवान पर रही। स्टेशन रोड, आजाद चौक, शाम की सब्जी मंडी समेत शहर के प्रमुख बाजारों में दिनभर भीड़ रही। पर्व को लेकर मिठाई एवं नमकीन तथा रंग व पिचकारी की दुकानों पर खरीदारी की भीड़ रही। शहर की कॉलोनियों में भी रंगों व पिचकारियों की दुकानें सज गई। उधर, शीतला अष्टमी पर्व समेत विभिन्न पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। शहर के संवदेनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। शहर की सदियों पुरानी और अनूठी परंपरा के तहत बुधवार दोपहर बाद 'नकलीमुर्दे' की सवारी (शव यात्रा) निकाली जाएगी। हास-परिहास और लोक संस्कृति के इस अनूठे संगम को देखने के लिए शहरवासी खासे उत्साहित हैं।