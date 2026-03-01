10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

शीतला अष्टमी 11 को: माता को लगेगा ठंडे पकवानों का भोग, उड़ेगी गुलाल, रंगों का मचेगा धमाल

भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में बुधवार को शीतला अष्टमी का पर्व पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जाएगा। जहां पूरे देश में धुलंडी के साथ होली का समापन हो जाता है, वहीं भीलवाड़ा में होली का असली रंग आज जमेगा। सुबह शीतला माता की पूजा-अर्चना के बाद शहर की गलियां रंग, गुलाल और पिचकारियों की बौछारों [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Mar 10, 2026

Sheetla Ashtami on the 11th: Cold dishes will be offered to the Mother Goddess, gulal will fly, and there will be a riot of colors.

Sheetla Ashtami on the 11th: Cold dishes will be offered to the Mother Goddess, gulal will fly, and there will be a riot of colors.

भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में बुधवार को शीतला अष्टमी का पर्व पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जाएगा। जहां पूरे देश में धुलंडी के साथ होली का समापन हो जाता है, वहीं भीलवाड़ा में होली का असली रंग आज जमेगा। सुबह शीतला माता की पूजा-अर्चना के बाद शहर की गलियां रंग, गुलाल और पिचकारियों की बौछारों से सरोबार होंगी। मंगलवार को बाजारों में रौनक परवान पर रही। स्टेशन रोड, आजाद चौक, शाम की सब्जी मंडी समेत शहर के प्रमुख बाजारों में दिनभर भीड़ रही। पर्व को लेकर मिठाई एवं नमकीन तथा रंग व पिचकारी की दुकानों पर खरीदारी की भीड़ रही। शहर की कॉलोनियों में भी रंगों व पिचकारियों की दुकानें सज गई। उधर, शीतला अष्टमी पर्व समेत विभिन्न पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। शहर के संवदेनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। शहर की सदियों पुरानी और अनूठी परंपरा के तहत बुधवार दोपहर बाद 'नकलीमुर्दे' की सवारी (शव यात्रा) निकाली जाएगी। हास-परिहास और लोक संस्कृति के इस अनूठे संगम को देखने के लिए शहरवासी खासे उत्साहित हैं।

ठंडे भोजन का भोग और ओलिया का स्वाद

अष्टमी के अवसर पर मंगलवार देर रात व बुधवार सुबह महिलाएं माता शीतला का पूजन कर ठंडे व्यंजनों (बासोड़ा) का भोग लगाएंगी। एक दिन पहले मंगलवार को घरों में घाट, चावल, पापड़-पापड़ी और राबड़ी जैसे विभिन्न व्यंजन तैयार किए गए। इन पकवानों का ओलिया बनाकर माता को अर्पित किया जाएगा। उसके बाद शहरवासी रंगों की होली खेलेंगे।

जीवित व्यक्ति बनेगा मुर्दा, उड़ेगा गुलाल

शहर के चित्तौड़ वालों की हवेली के पास से दोपहर में यह अनोखा जुलूस शुरू होगा। परंपरा के अनुसार एक जीवित व्यक्ति को अर्थी (सनेती) पर लेटाया जाता है। छह लोग उसे कंधा देते हैं और आगे-आगे एक युवक हांडी में अग्नि लेकर चलता है। बैंडबाजे की धुन पर निकलने वाली इस नकली शव यात्रा में मातम नहीं, बल्कि खुशियां मनाई जाती हैं। लोग एक-दूसरे पर गुलाल उड़ाते हैं और बताशे-मूंगफली उछालते हैं।

800 साल पुराने मंदिर में होती है पूजा

शीतला माता की पूजा पुराने भीलवाड़ा के शीतला माता मंदिर में होगी। इसे 800 साल पहले उदयपुर के तत्कालीन महाराणा ने बनवाया था। इस मंदिर के साथ गुलमंडी में बावड़ी, चारभुजा मंदिर, तेजाजी मंदिर का निर्माण भी कराया था। मंदिर के पुजारी विश्वनाथ पाराशर ने बताया कि महाराणा भोपालसिंह के दादा ने राजस्थान के हर जिले में मंदिर बनवाए। मंदिर की सेवा पहले लाला परिवार करते आ रहे थे लेकिन पांच पीढियों से उनका परिवार सेवा कर रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Mar 2026 10:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / शीतला अष्टमी 11 को: माता को लगेगा ठंडे पकवानों का भोग, उड़ेगी गुलाल, रंगों का मचेगा धमाल

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भगवान आदिनाथ जन्म एवं तप कल्याणक 12 को, होगा महामस्तकाभिषेक

Lord Adinath's birth and penance will be celebrated on 12th, Mahamastakabhishek will be held.
भीलवाड़ा

विश्वकर्मा योजना से संवरेगा पारंपरिक कारीगरों का कल: अब नौकरी नहीं, देंगे रोजगार

Vishwakarma Yojana will improve the future of traditional artisans: No more jobs, we will provide employment
भीलवाड़ा

शीतला सप्तमी की पूर्व संध्या: सर्राफा बाजार में गूंजे भेरुनाथ के जयकारे

On the eve of Sheetala Saptami, chants of Bherunath resounded through the bullion market.
भीलवाड़ा

चांदी 1000 रुपए तथा सोने में 200 रुपए की तेजी

Silver rose by Rs 1,000 and gold by Rs 200.
भीलवाड़ा

अरावली पर सुप्रीम कोर्ट का ‘सुप्रीम’ फैसला: 10 मार्च तक जवाब की डेडलाइन, परिभाषा तय होने तक खनन पर ब्रेक

Supreme Court's 'supreme' decision on Aravalli: Today is the deadline for response, mining halted until definition is finalised
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.