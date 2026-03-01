10 मार्च 2026,

मंगलवार

भीलवाड़ा

चांदी 1000 रुपए तथा सोने में 200 रुपए की तेजी

भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी में मंगलवार को भाव इस प्रकार रहे। गेहूं 2250 से 2400, मक्का हाइब्रिड 1450 से 1650, मक्का देशी लाल 2850 से 3450, ग्वार 4500 से 5000, जौ 1700 से 2000, उड़द 4500 से 6000, चना 4400 से 5000, सरसों 5500 से 6100 ज्वार 2000 से 2500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। भीलवाड़ा [&hellip;]

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Mar 10, 2026

भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी में मंगलवार को भाव इस प्रकार रहे। गेहूं 2250 से 2400, मक्का हाइब्रिड 1450 से 1650, मक्का देशी लाल 2850 से 3450, ग्वार 4500 से 5000, जौ 1700 से 2000, उड़द 4500 से 6000, चना 4400 से 5000, सरसों 5500 से 6100 ज्वार 2000 से 2500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

भीलवाड़ा सर्राफा

मंगलवार को सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के भावों में मामूली तेजी आई है। सोने में 200 रुपए प्रति दस ग्राम की तेजी आई है। चांदी में 1000 रुपए किलोग्राम की तेजी आई है। इसके साथ ही चांदी के भाव 2 लाख 72 हजार रुपए बोले गए। सोना 1 लाख 62 हजार 200 रुपए के भाव बोले गए हैं। बाजार में भाव इस प्रकार है। चांदी प्रति किलो- 2,67,000, टंच -2,72,000, सोना 10 ग्राम -1,62,200 जेवराती- 1,54,500, रवा 1,62,200, कलदार-2800 रुपए प्रति नग तथा कॉपर 1200 रुपए प्रति किलोग्राम।

भीलवाड़ा किराणा

चीनी 45, मूंग मोगर 110 से 112 उड़द मोगर 120 से 125, तूअर दाल 130 से 140, मूंग दाल 98 से 103, उड़द दाल 105 से 110, चना दाल 74 से 77, मसूर दाल 85 से 90, मैदा 40 से 45, सूजी 45 से 50, चावल टुकड़ी बासमती 55 से 60, चावल बासमती 80 से 130, देसी घी 540 से 580 (प्रति लीटर), तेल मूंगफली 190 से 210 रुपए (प्रति लीटर), तेल सोयाबीन 140 से 160, तेल सरसों 185 से 200, सौंफ 160 से 200, जीरा 260 से 300, मैथी 70 से 75, धनिया साबुत 130 से 140, राई 125 से 140, अजवाइन 260 से 320 चायपत्ती 360 से 400, गोला 340 से 360, काबुली चना 120, काला चना 70, राजमा 110 से 120 पोहा 55 से 60, गेहूं का आटा 35 से 40 बेसन 80 से 85, हल्दी पिसी 250 से 300, मिर्च 280 से 350, गुड़ 45 से 50 रुपए प्रति किलो के भाव रहे।

Published on:

10 Mar 2026 07:34 pm

भीलवाड़ा / चांदी 1000 रुपए तथा सोने में 200 रुपए की तेजी

भीलवाड़ा

