वस्त्र नगरी में जारी है ‘महा विजय’ का उल्लास

मैच से पहले भीलवाड़ा के मंदिरों में विशेष अभिषेक और हनुमान चालीसा के पाठ किए गए थे। क्रिकेट प्रेमियों का कहना है कि यह जीत करोड़ों दिलों की धड़कन है। होटलों और क्लबों में लगी बड़ी स्क्रीन्स पर हर विकेट गिरने के साथ ही खेल प्रेमियों ने भी एक-दूसरे को गले लगाकर जीत की बधाई दी। जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष महेंद्र नाहर, सचिव रामपाल शर्मा, किशोर केवलरामानी, पूर्व अध्यक्ष केके शर्मा,डॉ. कमल शर्मा, डॉ. पीएम परिहार, कोच संजय चंदेल व भारत सिंधी ने वर्ल्ड कप में भारत की तीसरी ख़िताबी जीत को ऐतिहासिक बताया।