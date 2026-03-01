Rajasthan: टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल में पकड़ा गया करोड़ों का ऑनलाइन सट्टा, 10 आरोपी डिटेन

पुलिस ने मौके से डिग्गी बाजार निवासी राजेश देवानी, वरुण सागर रोड विनायक विहार के मनीष धनजानी, कोटड़ा बसंत नगर के महेश तमोली, वरुण सागर रोड गीता कॉलोनी के मनीष कुमार, पीसांगन भांवता के गोपाल मेघवंशी, रावत नगर के गिरीश नलवानी, बोराज के रामाकिशन चौहान व राज कॉलोनी निवासी प्रकाश देवानी, दीपक लीलानी व दिनेश लीलानी को हिरासत में लिया। कार्रवाई में डीएसटी सिपाही संतराम, सुरेश, गजेन्द्र व चालक ईश्वरदास शामिल रहे।