9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

राजस्थान: तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, साला-बहनोई की मौत, गैर-डांडिया कार्यक्रम निरस्त

बर थाना क्षेत्र के पाली रोड स्थित सर्विस लाइन के पास सोमवार शाम हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार साला-बहनोई की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही बर कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर फैल गई।

less than 1 minute read
Google source verification

अजमेर

image

kamlesh sharma

Mar 09, 2026

फोटो पत्रिका नेटवर्क

ब्यावर (अजमेर)। बर थाना क्षेत्र के पाली रोड स्थित सर्विस लाइन के पास सोमवार शाम हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार साला-बहनोई की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही बर कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर फैल गई।

बर थानाधिकारी पन्नालाल ने बताया कि सोमवार शाम ब्यावर से पाली की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार ग्राम बर निवासी चेतन बागड़ी पुत्र पुखराज माली तथा माणक लाल भाटी पुत्र केवलराम गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने दोनों घायलों को निजी वाहन से बर के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर दोनों को ब्यावर के राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया।

सूचना मिलते ही बर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार दोनों मृतक आपस में साला-बहनोई थे।

गैर-डांडिया कार्यक्रम निरस्त

सड़क हादसे में साला-बहनोई की मौत के बाद बर कस्बे में शोक का माहौल है। इसी के चलते शीतला सप्तमी के अवसर पर मंगलवार को बर मुख्य चौराहे पर आयोजित होने वाला ऐतिहासिक गैर-डांडिया कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है। आयोजन समिति के अनुसार यह कार्यक्रम अब किसी अन्य तिथि पर आयोजित किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

नागौर में दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार टैंकर ने स्कूटी को मारी टक्कर, दो सगी बहनों की मौत
नागौर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Mar 2026 09:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / राजस्थान: तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, साला-बहनोई की मौत, गैर-डांडिया कार्यक्रम निरस्त

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Beautification Project: सम्राट पृथ्वीराज चौहान, शाही जुलूस, हाथी-घोड़े और खूबसूरत चौराहे, “नए अजमेर में आपका स्वागत है”

अजमेर

Ajmer Crime: 12000 रुपए मांगे तो पीठ पर घोंप दिया पेचकस और चाकू, सरियों से किए ताबड़तोड़ वार

Ajmer Crime
अजमेर

Good News : राजस्थान के किसानों की आय होगी 'दोगुनी-तिगुनी'! ज़रूर पढ़ें ये काम की खबर

अजमेर

Tirupati Yatra: 1000 बुजुर्गों की आस्था की यात्रा शुरू, मदार से तिरूपति के लिए रवाना हुई विशेष ट्रेन

अजमेर

Baba Ramdev Temple: दशकों बाद मिली सड़क, गांव वाले खुश, अब बुजुर्ग भी मंदिर तक जा सकेंगे

अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.