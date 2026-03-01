राजस्थान: तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, साला-बहनोई की मौत, गैर-डांडिया कार्यक्रम निरस्त

सड़क हादसे में साला-बहनोई की मौत के बाद बर कस्बे में शोक का माहौल है। इसी के चलते शीतला सप्तमी के अवसर पर मंगलवार को बर मुख्य चौराहे पर आयोजित होने वाला ऐतिहासिक गैर-डांडिया कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है। आयोजन समिति के अनुसार यह कार्यक्रम अब किसी अन्य तिथि पर आयोजित किया जाएगा।