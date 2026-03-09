Ajmer Crime: 12000 रुपए मांगे तो पीठ पर घोंप दिया पेचकस और चाकू, सरियों से किए ताबड़तोड़ वार

Ajmer Bike Payment Dispute: बाइक की खरीद-फरोख्त में बकाया रकम मांगने पर युवक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। रविवार को भुगतान लेने पहुंचे युवक पर दुकानदार व उसके साथियों ने चाकू, सरिया, पेचकस से ताबड़तोड़ वार कर दिए। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना को लेकर दोनों पक्षों ने सदर कोतवाली थाने में एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हैं।