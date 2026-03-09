Ajmer Crime: 12000 रुपए मांगे तो पीठ पर घोंप दिया पेचकस और चाकू, सरियों से किए ताबड़तोड़ वार

जेएलएन अस्पताल में घायल युवक का उपचार करते चिकित्सक और नर्सिंगकर्मी (फोटो: पत्रिका)
Ajmer Bike Payment Dispute: बाइक की खरीद-फरोख्त में बकाया रकम मांगने पर युवक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। रविवार को भुगतान लेने पहुंचे युवक पर दुकानदार व उसके साथियों ने चाकू, सरिया, पेचकस से ताबड़तोड़ वार कर दिए। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना को लेकर दोनों पक्षों ने सदर कोतवाली थाने में एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हैं।
पुलिस के अनुसार पट्टी कटला स्थित ओसवाल स्कूल के पास रहने वाले रोचक गोयल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह किराए पर बाइक देने का काम करता है। उसने कुछ समय पहले प्रभात टॉकीज के पास चौधरी ऑटो रिपेयर पार्ट्स के संचालक मोहित चौधरी को बाइक बेची थी।
रोचक के मुताबिक मोहित ने करीब दो माह पहले उसकी बाइक अन्य को बेच दी लेकिन उसके बकाया 12 हजार रुपए का भुगतान अभी तक नहीं किया। वह कई बार दुकानदार से अपनी बकाया राशि मांग चुका था।
रविवार को रोचक गोयल भुगतान लेने के लिए चौधरी ऑटो पार्ट्स पर पहुंचा। इसी दौरान भुगतान को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि मोहित चौधरी और उसके 8 से 10 साथियों ने मिलकर रोचक पर हमला कर दिया।
आरोपियों ने चाकू, सरिया और पेचकस से उसके शरीर पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वह घायल हो गया। झगड़े की सूचना पर सदर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल रोचक को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने रोचक व मोहित चौधरी की परस्पर मिली शिकायत पर प्रकरण दर्जकर लिया।
