Beautification Project: सम्राट पृथ्वीराज चौहान, शाही जुलूस, हाथी-घोड़े और खूबसूरत चौराहे, “नए अजमेर में आपका स्वागत है”

Ajmer City Development: अजमेर. शहर जल्द ही एक नए और आकर्षक रूप में नजर आएगा। शहर के प्रवेश द्वार से लेकर अम्बेडकर सर्किल तक जयपुर रोड पर व्यापक सौंदर्यीकरण कार्य शुरू किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रविवार को इस परियोजना का शुभारंभ किया। लगभग 8.83 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इस कार्य का उद्देश्य अजमेर को सांस्कृतिक पहचान और आधुनिक शहरी स्वरूप देना है।