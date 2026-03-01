Lake Cleaning: 78,00,00,000 रुपए की लागत से राजस्थान की इस झील की होगी खुदाई और सौंदर्यीकरण

Lake Restoration: अजमेर. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बुधवार को अजमेर प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने शहर के विकास कार्यों और राज्य बजट घोषणाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए अधिकारियों के साथ फील्ड दौरा किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी योजनाओं की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर आमजन को शीघ्र लाभ पहुंचाया जाए।

देवनानी ने संभागीय आयुक्त, नगर निगम प्रशासन और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ आनासागर झील का निरीक्षण कर झील में जमी मिट्टी निकालने की कार्ययोजना पर चर्चा की। अधिकारियों ने बताया कि करीब एक मीटर तक गाद हटाने का कार्य किया जाएगा, जिस पर लगभग 78 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि झील के चारों ओर से समुचित सफाई हो ताकि बारिश का अधिक पानी संग्रहित किया जा सके।