ब्यावर : ‘बादशाह’ बने चन्द्रशेखर अग्रवाल का हृदयाघात से निधन, शहर में पसरा मातम

बादशाह की तबीयत अधिक बिगड़ने की सूचना के बाद जिला प्रशासन और समाज के गणमान्य लोगों ने जुलूस को सीधे जिला कलक्टर कार्यालय पहुंचाया। वहां पारंपरिक फरमान देने की रस्म अदायगी पूरी कर जुलूस को समाप्त कर दिया गया। निधन की खबर फैलते ही शहर में शोक की लहर दौड़ गई। जो माहौल कुछ देर पहले उत्साह और उमंग से भरा था पलभर में मातम में बदल गया। शहरवासियों में गहरी मायूसी छा गई।