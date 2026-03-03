राजस्थान में बंदर ने मेमने को बनाया अपना ‘लाल’, पेड़ पर 1 घंटे तक दुलारता रहा, सीने से लगाकर चूमा माथा

Rajasthan Monkey and Goat Viral video: राजस्थान के अजमेर शहर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप भी भावुक हो जाएंगे। अक्सर जानवरों के बीच संघर्ष की खबरें आती हैं, लेकिन लाखन कोटड़ी के जैन पंडाल क्षेत्र में जो हुआ, वह 'कुदरत का करिश्मा' ही था। यहां एक बंदर ने एक बकरी के छोटे से बच्चे (मेमने) को न केवल अगवा किया, बल्कि उसे घंटों तक अपने सीने से लगाकर दुलारता रहा।