राजस्थान में होली के बीच हृदयविदारक घटना, NEET की तैयारी कर रही छात्रा को लेकर आई दुखद खबर, मंजर देख भाई कांप उठा

21 साल की निकिता मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रही थी और नीट की तैयारी में जुटी थी। पुलिस अब इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि क्या वह पढ़ाई के दबाव में थी या फिर आत्महत्या के पीछे कोई अन्य व्यक्तिगत कारण था। पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।