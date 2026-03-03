जिंदा जल गया राजस्थान का ट्रक ड्राइवर, जयपुर-आगरा हाइवे पर रूह कंपा देने वाला हादसा, फट गया था डीजल से भरा टैंक

हादसे का सबसे दर्दनाक पहलू यह रहा कि ड्राइवर विरदी चंद ने अंत समय तक बाहर निकलने का संघर्ष किया। बताया जा रहा है कि ट्रेलर पलटने के कारण उसका पैर केबिन में ही फंस गया था। वह मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन आग की भीषण लपटों के बीच उसे बचाना नामुमकिन हो गया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया (करीब 30 मिनट बाद), तब तक ड्राइवर की मौत हो चुकी थी।