Rajasthan Government Schools : राजस्थान के सरकारी स्कूलों को आखिर कब मिलेगा खेल बजट और खेल सामग्री?, छात्र-टीचर मायूस

वहीं गत सत्र में नया प्रयोग करते हुए स्कूल शिक्षा परिषद् की ओर से निजी फर्म के माध्यम से स्कूलों को सीधे खेल किट पहुंचाने का कार्यादेश जारी किया गया था। इसके तहत राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूलों में 23,746 रुपए, उच्च प्राथमिक स्कूलों में 9300 रुपए और प्राथमिक स्कूलों में 4725 रुपए की राशि से किट खरीद कर सीधे स्कूलों को पहुंचाया गया था, जो वास्तविक रूप से खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले स्कूलों के लिए नाकाफी था।