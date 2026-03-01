1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

भरतपुर: जिस कक्षा में पढ़ रहे थे बच्चे, अचानक भराभराकर गिरी छत, झालावाड़ हादसा होते-होते बचा

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई से ज्यादा जिंदगी बचाना जरूरी हो गया है। यदि टीचर ने चंद सेकेंड पहले देखा नहीं होता तो, भरतपुर में भी झालावाड़ जैसा हादसा हो जाता।

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Kamal Mishra

Mar 01, 2026

bharatpur school roof collapsed

छत गिरने के दौरान की तस्वीर (फोटो-पत्रिका)

भरतपुर। जिले के नगला भगत गांव में शनिवार को एक सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा टल गया। राजकीय उच्च प्राथमिक महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में कक्षा के दौरान अचानक छत का हिस्सा भरभराकर नीचे गिर गया। घटना के वक्त कक्षा में पढ़ाई चल रही थी। एक शिक्षक ने खतरा भांपते हुए बच्चों को तुरंत बाहर निकाल लिया, जिससे सभी छात्र सुरक्षित बच गए। कुछ ही सेकेंड में कक्षा धूल के गुबार में तब्दील हो गई। यदि समय रहते बच्चों को बाहर नहीं निकाला जाता, तो यहां भी झालावाड़ जैसा हादसा हो सकता था।

घटना के बाद सामने आया कि यह महज एक दुर्घटना नहीं, बल्कि जर्जर स्कूल भवनों को लेकर प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। सूत्रों के अनुसार, हादसे से एक दिन पहले भी स्कूल भवन का एक हिस्सा गिरा था, इसके बावजूद स्कूल का संचालन जारी रखा गया। सवाल यह है कि जब खतरे के संकेत स्पष्ट थे, तब भी बच्चों को उसी भवन में क्यों बैठाया गया। स्कूल में कुल 28 बच्चों का नामांकन है और एक प्रधानाध्यापक सहित चार शिक्षक कार्यरत हैं।

इंजीनियर की जगह टीचर जांच रहे भवन

सरकार द्वारा स्कूल भवनों की सेहत जांचने की जिम्मेदारी शिक्षकों पर डालना भी सवालों के घेरे में है। शिक्षक न तो इंजीनियर हैं और न ही भवन विशेषज्ञ, इसके बावजूद उनसे भवन की स्थिति की रिपोर्ट मंगवाई जाती है। इसका नतीजा यह है कि जर्जर भवनों में पढ़ाई जारी रहती है और बच्चों की जान जोखिम में बनी रहती है। यदि हादसे के वक्त बच्चे भीतर होते, तो बड़ा जनहानि का मामला सामने आ सकता था।

जांच के बावजूद गिरी छत

नगला भगत स्कूल में पिछले वर्ष एक नया कक्षा कक्ष भी बनाया गया था। इसके लिए जेडी, सीबीईओ, डीईओ, समसा के अधिकारी और एईएन-जेईएन की टीम ने निरीक्षण किया था। जब पूरी इमारत कमजोर थी, तो नए कमरे के निर्माण की अनुमति किस आधार पर दी गई, यह बड़ा प्रश्न है। साथ ही, हर माह होने वाले निरीक्षणों में अधिकारी आखिर क्या देखते हैं। इमारत की हालत या केवल औपचारिकताएं।

जर्जर स्कूलों की सूची में नहीं था

झालावाड़ हादसे के बाद समसा ने जिले के जर्जर स्कूलों की सूची जारी की थी, लेकिन नगला भगत स्कूल का नाम उसमें शामिल नहीं था। जुलाई में 13 विद्यालयों को जर्जर घोषित किया गया था। इसके बावजूद यह भवन सूची से कैसे बाहर रहा, इसे गंभीर चूक माना जा रहा है।

विभाग पर गंभीर सवाल

झालावाड़ हादसे के बाद शिक्षा मंत्री ने जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए 200 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की थी। भरतपुर को भी इसका हिस्सा मिला होगा, लेकिन नगला भगत जैसे स्कूल तक यह राशि क्यों नहीं पहुंची, इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। विभागीय लापरवाही और निरीक्षण व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े हो गए हैं।

ये भी पढ़ें

दुबई में ईरान का हमला : आसमान में मिसाइलें, लगातार धमाके, होटल में फंसे राजस्थानियों ने बनाए खौफनाक वीडियो
जोधपुर
Iran Israel Conflict Latest Updates, Dubai Missile Attack, Iran Drone Strike, Explosions in Dubai, Missile Blast Video, Middle East War Crisis, Iran Israel Conflict, US Iran War Tension, Dubai Under Attack, War Zone Footage, Drone Attack Video, Missile Strike Live, Gulf Region Tension, Emergency in Dubai, Flight Cancellation Crisis, Indians Stranded in Dubai

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Mar 2026 05:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / भरतपुर: जिस कक्षा में पढ़ रहे थे बच्चे, अचानक भराभराकर गिरी छत, झालावाड़ हादसा होते-होते बचा

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bharatpur Gift : भरतपुर के विकास को मिलेगी नई रफ्तार, जनता को आज मिलेंगे करोड़ों के तोहफे

Bharatpur development will gain new momentum people will receive gifts worth crores today
भरतपुर

Bharatpur : मां! मैं भी तो तुम्हारा ही अंश हूं, फिर मुझे क्यों कचरे में फेंका…, 3 घंटे पहले जन्मी बच्ची की दिल दहला देने वाली कहानी, पढ़ें

Bharatpur The heartbreaking story of a baby girl born three hours prematurely
भरतपुर

Bharatpur: दहेज प्रताड़ना के बाद नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, रोती-बिलखती रही मासूम बेटी, 11 लाख और कार की करते थे मांग

Bharatpur Suicide Dowry Case
भरतपुर

Bharatpur: ‘मुझे पता नहीं…’, CI पर महिला पुलिस अधिकारी को अश्लील वीडियो लिंक भेजने का आरोप, FIR दर्ज

Mobile
भरतपुर

Bharatpur : महिला अध्यापिका से हाथापाई व बदसलूकी! शिकायत पर थानाधिकारी बोले- स्कूल की बात है, दबा दो

Deeg News female teacher was manhandled and mistreated Upon receiving complaint, police officer said "It is a school matter suppress it
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.