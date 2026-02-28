Bharatpur: ‘मुझे पता नहीं…’, CI पर महिला पुलिस अधिकारी को अश्लील वीडियो लिंक भेजने का आरोप, FIR दर्ज

महिला अधिकारी ने मांग की है कि आरोपी के विरुद्ध आईटी एक्ट की धारा 67 और 67ए सहित संबंधित यौन उत्पीडऩ व स्टॉकिंग की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए। साथ ही विभागीय जांच शुरू कर सेवा आचरण नियमों के तहत कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने अपनी सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित किए जाने की भी मांग की है। इस मामले के उच्चाधिकारियों तक पहुंचने के बाद पुलिस महकमे में हलचल मची हुई है।