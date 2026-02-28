Bharatpur : महिला अध्यापिका से हाथापाई व बदसलूकी! शिकायत पर थानाधिकारी बोले- स्कूल की बात है, दबा दो

पीड़ित अध्यापिका की ओर से पुलिस को दी शिकायत में बताया गया कि 26 फरवरी को परीक्षा समाप्ति के बाद उसके साथ घटना घटित हुई। अध्यापिका को बेअदब किया गया। यहां तक प्रधानाध्यापक की ओर से एक्ट 3 लगाने का भी डर दिखाया गया। आखिर कब तक इस प्रकार शोषण किया जाएगा। पुलिस में शिकायत के बाद पीड़िता को एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी गई। पुलिस केवल सलाहकार बनी रही। इससे यह भी पता चलता है कि पुलिस महिला अपराध पर कितनी गंभीर है।