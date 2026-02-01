Kama to Kamavan rename: दशकों का इंतजार खत्म… ‘कामां’ अब ‘कामवन’, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंजूरी पर लगाई मुहर

कामवन से विधायक बनने के बाद सबसे पहले कामां को कामवन बनाने की मांग को पूरा करने का प्रण लिया था। मुख्यमंत्री से इस बारे में लगातार बात हुई। नगरपालिका से प्रस्ताव पारित कराने के बाद इसमें तमाम अड़चनों को दूर कर राज्य सरकार तक भेजा गया। जहां आपत्तियों व अन्य कागजी कार्रवाई पूरी कराने के बाद अब मुख्यमंत्री ने बृजवासियों का सपना साकार कर दिया। अब कामवन में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्ययोजना बनाई जाएगी। ताकि उत्तरप्रदेश के बृज क्षेत्रों की तर्ज पर कामवन को विकास की राह दिखाई जा सके।