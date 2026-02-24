24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

धर्म/ज्योतिष

Vastu Tips: जानें घर में आने वाले अच्छे दिन और खुशियों के संकेत, जिनसे बढ़ेगी समृद्धि और सौभाग्य

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में कई ऐसी छोटी-छोटी घटनाओं का उल्लेख मिलता है, जिन्हें आने वाले अच्छे समय का संकेत माना जाता है। अक्सर हम इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि ये हमारे जीवन में सकारात्मक बदलावों की ओर इशारा करते हैं।

2 min read
भरतपुर

image

MEGHA ROY

Feb 24, 2026

Signs of positive coming into house|फोटो सोर्स- Chatgpt

Vastu Tips: घर में सुख-शांति, समृद्धि और खुशियों का वातावरण हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। Vastu शास्त्र के अनुसार कुछ स्पष्ट संकेत होते हैं जो बताते हैं कि आपके घर में आने वाले दिन शुभ और सौभाग्यपूर्ण होंगे। इन संकेतों को पहचानकर आप अपने घर और जीवन में समृद्धि, सौभाग्य और खुशहाली को बढ़ा सकते हैं।

घर में आने वाले अच्छे दिन और खुशियों के शुभ संकेत

सुबह-सुबह सुनाई दे शुभ ध्वनि

अगर दिन की शुरुआत मंदिर की घंटियों या शंख की पवित्र ध्वनि से होती है, तो इसे बेहद शुभ माना गया है। यह वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। इसी तरह, घर में अचानक से किसी मनभावन सुगंध का अनुभव होना भी अच्छे समय के आगमन का संकेत माना जाता है। मान्यता है कि इससे रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना बढ़ती है।

इन पक्षियों का दिखना देता है संकेत

वास्तु के अनुसार, आसपास तोता या उल्लू का दिखाई देना भी विशेष माना जाता है। तोता सुख-समृद्धि और शुभ समाचार का प्रतीक है, वहीं उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। ऐसे में इन पक्षियों का दिखना धन लाभ या खुशखबरी का संकेत हो सकता है।

घर से निकलते समय दिखें ये दृश्य

किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से निकलते समय यदि गाय या बछड़ा दिख जाए, विशेषकर बछड़ा गाय का दूध पीते हुए, तो इसे सफलता का संकेत माना जाता है। इसी प्रकार, रास्ते में मंदिर में पूजा-अर्चना होते देखना भी कार्य सिद्धि का प्रतीक है।

सपने में कमल का फूल देखना

सपने में कमल का फूल देखना अत्यंत शुभ माना गया है। कमल शांति, पवित्रता, सौभाग्य और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। ऐसा सपना जीवन में सकारात्मक बदलाव, नई शुरुआत और समृद्धि के संकेत देता है।इन संकेतों पर विश्वास करने के साथ-साथ सकारात्मक सोच और सत्कर्म भी जरूरी हैं। जब मन में आस्था और कर्म में निष्ठा हो, तो शुभ फल अवश्य प्राप्त होते हैं।

Published on:

24 Feb 2026 05:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vastu Tips: जानें घर में आने वाले अच्छे दिन और खुशियों के संकेत, जिनसे बढ़ेगी समृद्धि और सौभाग्य

पत्रिका लाइव अपडेट

