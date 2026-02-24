Vastu Tips: जानें घर में आने वाले अच्छे दिन और खुशियों के संकेत, जिनसे बढ़ेगी समृद्धि और सौभाग्य

अगर दिन की शुरुआत मंदिर की घंटियों या शंख की पवित्र ध्वनि से होती है, तो इसे बेहद शुभ माना गया है। यह वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। इसी तरह, घर में अचानक से किसी मनभावन सुगंध का अनुभव होना भी अच्छे समय के आगमन का संकेत माना जाता है। मान्यता है कि इससे रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना बढ़ती है।