Amalaki Ekadashi 2026: कर्ज मुक्ति, तरक्की के लिए, सुख-शांति और सौभाग्य के लिए आमलकी एकादशी पर जरूर करें ये उपाय

Amalaki Ekadashi 2026: पंचांग गणना के अनुसार आमलकी एकादशी की तिथि 27 फरवरी 2026, शुक्रवार को प्रारंभ होगी। फाल्गुन मास की इस पवित्र एकादशी का विशेष धार्मिक महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और आंवले के वृक्ष का पूजन करने से पापों का क्षय होता है और जीवन में सुख-समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है।कहा जाता है कि आमलकी एकादशी पर विधि-विधान से व्रत और उपाय करने से कर्ज मुक्ति, तरक्की और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन श्रद्धा और नियमपूर्वक पूजन करना अत्यंत फलदायी माना गया है।