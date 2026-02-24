24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Amalaki Ekadashi 2026: कर्ज मुक्ति, तरक्की के लिए, सुख-शांति और सौभाग्य के लिए आमलकी एकादशी पर जरूर करें ये उपाय

Amalaki Ekadashi 2026: फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली आमलकी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का भी विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जो भक्त श्रद्धा और नियम से यह व्रत रखते हैं, उनके जीवन से कष्ट, आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव दूर होने लगते हैं।

भारत

MEGHA ROY

Feb 24, 2026

Amalaki Ekadashi 2026: पंचांग गणना के अनुसार आमलकी एकादशी की तिथि 27 फरवरी 2026, शुक्रवार को प्रारंभ होगी। फाल्गुन मास की इस पवित्र एकादशी का विशेष धार्मिक महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और आंवले के वृक्ष का पूजन करने से पापों का क्षय होता है और जीवन में सुख-समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है।कहा जाता है कि आमलकी एकादशी पर विधि-विधान से व्रत और उपाय करने से कर्ज मुक्ति, तरक्की और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन श्रद्धा और नियमपूर्वक पूजन करना अत्यंत फलदायी माना गया है।

Amalaki Ekadashi 2026 Date: सही तारीख और शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार आमलकी एकादशी तिथि 27 फरवरी 2026, शुक्रवार को प्रातः 12:33 बजे प्रारंभ होकर उसी दिन रात 10:32 बजे समाप्त होगी।उदयातिथि के नियम के आधार पर यह व्रत 27 फरवरी 2026, शुक्रवार को ही रखा जाएगा। इसलिए श्रद्धालु इसी दिन विधि-विधान से उपवास और भगवान विष्णु की पूजा करें।

Amalaki Ekadashi Parana Time: आमलकी एकादशी 2026 पारण का शुभ समय

आमलकी एकादशी का व्रत 28 फरवरी 2026, शनिवार को पारण के साथ पूर्ण होगा। पारण का शुभ समय सुबह 06:47 बजे से 09:06 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि रात 08:43 बजे समाप्त होगी, लेकिन व्रत खोलना प्रातःकाल में ही श्रेष्ठ माना गया है।पारण का अर्थ है विधिपूर्वक व्रत का समापन। स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं और फिर सात्विक भोजन (फल, खिचड़ी या प्रसाद) ग्रहण करें। निर्धारित समय में पारण करना जरूरी
माना जाता है।

Amalaki Ekadashi 2026 Upay: आमलकी एकादशी के प्रभावशाली उपाय

  • इस दिन भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें। इससे कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होती हैं और उन्नति के मार्ग खुलते हैं।
  • वैवाहिक जीवन में तनाव हो तो तुलसी माता की पूजा करें और उन्हें श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। इससे रिश्तों में मधुरता आती है।
  • जरूरतमंद को भोजन कराना या दान देना विशेष फलदायी माना जाता है। यह उपाय कर्ज मुक्ति और मानसिक शांति दिला सकता है।
  • श्रीमद्भागवत कथा का पाठ या श्रवण करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
  • आर्थिक परेशानियों से राहत पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर पान के पत्ते पर “ॐ विष्णवे नमः” लिखकर अर्पित करें और अगले दिन पीले वस्त्र में लपेटकर तिजोरी में रखें।
  • पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाकर परिक्रमा करें। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और दरिद्रता दूर होती है।

Amla Ekadashi Kab Ki Hai : आंवला एकादशी का सही मुहूर्त, पूजा विधि, ऐसे करें पूजा और पाएं आरोग्य व ऐश्वर्य
धर्म और अध्यात्म
Amalaki Ekadashi 2026 Date

24 Feb 2026 03:26 pm

