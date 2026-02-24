Holika Dahan 2026 : होलिका दहन 2026: जलती हुई होली में ये 3 चीजें जरूर डालें

Holika Dahan 2026 Upay : होलिका दहन में डालने वाली 3 शुभ चीजें (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Holika Dahan 2026 Upay : होलिका दहन की अग्नि सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि जीवन की बाधाओं को भस्म करने का एक आध्यात्मिक अवसर भी है। 3 मार्च 2026 को होने वाले इस महापर्व पर अगर आप राशि अनुसार सावधानी के साथ-साथ कुछ विशेष आहुतियां देते हैं, तो किस्मत के बंद दरवाजे खुल सकते हैं।
यहां कुछ ऐसे अचूक और सरल उपाय दिए गए हैं जिन्हें जलती हुई होलिका में डालने से घर की सुख-शांति लौट आती है:
अगर आपके घर में छोटी-छोटी बातों पर तनाव रहता है या परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल की कमी है, तो होलिका दहन की अग्नि में चंदन की लकड़ी जरूर डालें। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, चंदन की खुशबू और तत्व अग्नि के साथ मिलकर घर की नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) को सोख लेते हैं। इससे घर में सुख-समृद्धि का वास होता है और मानसिक शांति मिलती है।
आर्थिक तंगी और कर्ज से परेशान लोगों के लिए यह उपाय रामबाण माना जाता है। एक सूखा नारियल (गोटा गोला) लें, उसे बीच से थोड़ा काटकर उसमें शुद्ध घी भरें या उसे घी में डुबो दें। इसे जलती हुई होलिका में अपनी मनोकामना मांगते हुए अर्पित करें। यह आपके भीतर की नकारात्मकता को तो खत्म करता ही है, साथ ही धन आगमन के नए रास्ते भी खोलता है।
अगर आपको लगता है कि आपके काम बनते-बनते बिगड़ जाते हैं या किसी की बुरी नजर लगी है, तो मुट्ठी भर पीली सरसों और थोड़े से काले तिल अपने सिर से सात बार वारकर अग्नि में डाल दें। इससे राहु-केतु के बुरे प्रभाव कम होते हैं।
जैसा कि हमने पहले चर्चा की, इस बार 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। ऐसे में इन उपायों का महत्व दोगुना हो जाता है:
भद्रा का ध्यान: होलिका दहन हमेशा 'भद्रा' रहित समय में करना चाहिए। 2026 में भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही ये उपाय करें ताकि पूर्ण फल मिले।
मंगल का प्रभाव: चूंकि मंगल कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए अग्नि से जुड़े ये उपाय अंगारक दोष या मंगल के भारी प्रभाव को शांत करने में भी मदद करेंगे।
अनाजों की आहुति: नई फसल (जौ या गेहूं की बालियां) अग्नि में समर्पित करना सेहत के लिए शुभ माना जाता है।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
बड़ी खबरेंView All
धर्म और अध्यात्म
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग