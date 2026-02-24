Holika Dahan 2026 : होलिका दहन 2026: जलती हुई होली में ये 3 चीजें जरूर डालें

आर्थिक तंगी और कर्ज से परेशान लोगों के लिए यह उपाय रामबाण माना जाता है। एक सूखा नारियल (गोटा गोला) लें, उसे बीच से थोड़ा काटकर उसमें शुद्ध घी भरें या उसे घी में डुबो दें। इसे जलती हुई होलिका में अपनी मनोकामना मांगते हुए अर्पित करें। यह आपके भीतर की नकारात्मकता को तो खत्म करता ही है, साथ ही धन आगमन के नए रास्ते भी खोलता है।