24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Holika Dahan 2026 : होलिका दहन 2026: जलती हुई होली में ये 3 चीजें जरूर डालें

Holika Dahan 2026 Remedies : होलिका दहन 2026 पर चंदन, नारियल और तिल डालने से दूर होगी गरीबी, कलह और नकारात्मक ऊर्जा। जानें शुभ मुहूर्त और खास ज्योतिषीय उपाय।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Feb 24, 2026

Holika Dahan 2026 Upay

Holika Dahan 2026 Upay : होलिका दहन में डालने वाली 3 शुभ चीजें (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Holika Dahan 2026 Upay : होलिका दहन की अग्नि सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि जीवन की बाधाओं को भस्म करने का एक आध्यात्मिक अवसर भी है। 3 मार्च 2026 को होने वाले इस महापर्व पर अगर आप राशि अनुसार सावधानी के साथ-साथ कुछ विशेष आहुतियां देते हैं, तो किस्मत के बंद दरवाजे खुल सकते हैं।

यहां कुछ ऐसे अचूक और सरल उपाय दिए गए हैं जिन्हें जलती हुई होलिका में डालने से घर की सुख-शांति लौट आती है:

Holika Dahan Astrology Tips: आग में डालें ये 3 चीजें, दूर होगी दरिद्रता और कलह

1. चंदन की लकड़ी: घर के झगड़ों का अंत

    अगर आपके घर में छोटी-छोटी बातों पर तनाव रहता है या परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल की कमी है, तो होलिका दहन की अग्नि में चंदन की लकड़ी जरूर डालें। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, चंदन की खुशबू और तत्व अग्नि के साथ मिलकर घर की नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) को सोख लेते हैं। इससे घर में सुख-समृद्धि का वास होता है और मानसिक शांति मिलती है।

    2. घी में डूबा सूखा नारियल: पैसों की तंगी होगी दूर

      आर्थिक तंगी और कर्ज से परेशान लोगों के लिए यह उपाय रामबाण माना जाता है। एक सूखा नारियल (गोटा गोला) लें, उसे बीच से थोड़ा काटकर उसमें शुद्ध घी भरें या उसे घी में डुबो दें। इसे जलती हुई होलिका में अपनी मनोकामना मांगते हुए अर्पित करें। यह आपके भीतर की नकारात्मकता को तो खत्म करता ही है, साथ ही धन आगमन के नए रास्ते भी खोलता है।

      3. पीली सरसों और काले तिल: बुरी नजर से बचाव

        अगर आपको लगता है कि आपके काम बनते-बनते बिगड़ जाते हैं या किसी की बुरी नजर लगी है, तो मुट्ठी भर पीली सरसों और थोड़े से काले तिल अपने सिर से सात बार वारकर अग्नि में डाल दें। इससे राहु-केतु के बुरे प्रभाव कम होते हैं।

        2026 की होली पर विशेष ज्योतिषीय संयोग

        जैसा कि हमने पहले चर्चा की, इस बार 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। ऐसे में इन उपायों का महत्व दोगुना हो जाता है:

        भद्रा का ध्यान: होलिका दहन हमेशा 'भद्रा' रहित समय में करना चाहिए। 2026 में भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही ये उपाय करें ताकि पूर्ण फल मिले।

        मंगल का प्रभाव: चूंकि मंगल कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए अग्नि से जुड़े ये उपाय अंगारक दोष या मंगल के भारी प्रभाव को शांत करने में भी मदद करेंगे।

        अनाजों की आहुति: नई फसल (जौ या गेहूं की बालियां) अग्नि में समर्पित करना सेहत के लिए शुभ माना जाता है।

        अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

        ये भी पढ़ें

        Mangal Gochar 2026: 1 अप्रैल तक इन राशियों पर होगी धनवर्षा, इन 3 के लिए खतरे की घंटी
        धर्म/ज्योतिष
        Mangal Gochar 2026

        Frequently Asked Questions

        खबर शेयर करें:

        Join Arovia on WhatsApp

        संबंधित विषय:

        Holi

        Holika Dahan

        Published on:

        24 Feb 2026 02:37 pm

        Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Holika Dahan 2026 : होलिका दहन 2026: जलती हुई होली में ये 3 चीजें जरूर डालें

        पत्रिका लाइव अपडेट

        Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे छत्तीसगढ़ का बजट, यहां पढ़िए पल पल अपडेट्स

        Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
        रायपुर

        बड़ी खबरें

        View All

        धर्म और अध्यात्म

        धर्म/ज्योतिष

        ट्रेंडिंग

        Panchang: आज का पंचांग 25 फरवरी 2026: चौघड़िया, राहुकाल, तिथि, नक्षत्र, शुभ योग और राशिफल

        Aaj ka Panchang 25 February
        धर्म/ज्योतिष

        Gangaur Puja 2026: कब से शुरू है गंगौर पूजा? क्यों खास हैं 16 दिन की साधना और श्रृंगार का महत्व?

        Gangaur Puja 2026, gangaur puja vidhi, gangaur puja ki vidhi, gangaur vrat importance,
        धर्म/ज्योतिष

        Holi 2026: पति के घर पहली होली नहीं मनाती नवविवाहित दुल्हन, जानिए इस रिवाज की क्या है मान्यता

        home Holi rituals for new brides,First Holi Tradition, Holi 2026
        धर्म और अध्यात्म

        28 फरवरी, 1 या 2 मार्च की उलझन खत्म! जानिए Ravi Pradosh Vrat 2026 का सटीक दिन और शुभ मुहूर्त

        Ravi Pradosh Vrat date , Ravi Pradosh Vrat upay,
        धर्म और अध्यात्म

        Red Coral Gemstones Astrology: मंगलवार को इन दो राशियों को पहनना चाहिए मूंगा रत्न, जानें धारण करने का सही तरीका

        Red Coral gemstone benefits for Mars, Best time to wear Red Coral, Red Coral gemstone for courage and success,
        धर्म/ज्योतिष
        Play Store

        DOWNLOAD ON

        Play Store

        App Store

        DOWNLOAD ON

        App Store

        TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
        Patrika Site Logo

        Trending Topics

        Rashifal

        T20 World Cup 2026

        PM Narendra Modi

        Top Categories

        राष्ट्रीय

        मनोरंजन

        स्वास्थ्य

        राजस्थान

        मध्य प्रदेश

        Legal

        Grievance Policy

        Privacy Policy

        Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

        This website follows the DNPA’s code of conduct

        Code of Conduct

        About Us

        RSS

        Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.