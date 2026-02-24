24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Mangal Gochar 2026: 1 अप्रैल तक इन राशियों पर होगी धनवर्षा, इन 3 के लिए खतरे की घंटी

Mangal Gochar 2026: मंगल गोचर 2026 में मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। जानिए किन 5 राशियों को मिलेगा लाभ, किन 3 को रहना होगा सावधान, उपाय और चंद्र ग्रहण का असर।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Feb 24, 2026

Mangal Gochar 2026

Mangal Gochar 2026 : मंगल गोचर 2026 (फोटो सोर्स: Gemini)

Mangal Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति माना जाता है। साहस, ऊर्जा और संपत्ति के कारक मंगल देव ने 23 फरवरी 2026 को मकर राशि से निकलकर अपने मित्र शनि की राशि कुंभ में प्रवेश कर लिया है। मंगल का यह गोचर 1 अप्रैल 2026 तक रहेगा।

दिलचस्प बात यह है कि कुंभ वायु तत्व की राशि है और मंगल अग्नि के प्रतीक हैं। जब हवा और आग मिलते हैं, तो बदलाव की आंधी आना तय है! जहां कुछ राशियों के लिए यह समय सुनहरे अवसर लेकर आया है, वहीं तीन राशियों को बहुत संभलकर चलने की जरूरत है।

Mangal Gochar 2026: इन 5 राशियों पर बरसेगी विशेष कृपा

1. मेष (Aries): करियर में ऊंची उड़ान

    मंगल आपकी ही राशि के स्वामी हैं। 1 अप्रैल तक आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर होगा। ऑफिस में बॉस आपकी तारीफ करेंगे और प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। अगर कहीं पैसा फंसा है, तो वह वापस मिल सकता है।

    2. मिथुन (Gemini): किस्मत का पूरा साथ

      आपके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। जो लोग विदेश जाने या बड़ा बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे थे, उनकी मुराद पूरी हो सकती है। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी सफलता मिलने के संकेत हैं।

      3. सिंह (Leo): पार्टनरशिप से होगा लाभ

        बिजनेस में नए पार्टनर्स जुड़ेंगे जिससे काम का विस्तार होगा। शादीशुदा जिंदगी में अगर तनाव था, तो वह दूर होगा। बस अपनी जुबान और गुस्से पर थोड़ा काबू रखें, फिर देखिए हर तरफ आपकी ही चर्चा होगी।

        4. तुला (Libra): कला और रचनात्मकता में नाम

          मीडिया, डिजाइनिंग और कला से जुड़े लोगों को बड़ी पहचान मिलेगी। अचानक धन लाभ (जैसे पुराने निवेश से मुनाफा) होने की पूरी संभावना है। बच्चों की तरफ से भी कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।

          5. धनु (Sagittarius): पराक्रम दिखाएंगे आप

            मार्केटिंग और सेल्स वाले लोगों के लिए यह चांदी काटने वाला समय है। आप जो भी जोखिम उठाएंगे, उसमें मुनाफा मिलेगा। भाई-बहनों का सहयोग आपको आर्थिक मजबूती देगा।

            Mangal Gochar 2026: इन 3 राशियों को रहना होगा बेहद सावधान

            1. वृषभ (Taurus): वर्क लोड और तनाव

              मंगल की स्थिति आपके मानसिक सुकून को हिला सकती है। ऑफिस में काम का बोझ अचानक बढ़ेगा जिससे चिड़चिड़ापन हो सकता है। सहकर्मियों से बहस करने से बचें, वरना छवि खराब हो सकती है।

              2. वृश्चिक (Scorpio): आर्थिक मोर्चे पर झटका

                खर्चों में अचानक बढ़ोतरी आपकी बचत को खत्म कर सकती है। इस समय किसी को उधार न दें और न ही कहीं बड़ा निवेश करें। पैसों के लेन-देन में पारदर्शिता रखना ही समझदारी होगी।

                3. कुंभ (Aquarius): खुद की राशि में हलचल

                  चूंकि मंगल आपकी ही राशि में है, इसलिए आप सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। स्वभाव में तेजी और जल्दबाजी आपके बनते काम बिगाड़ सकती है। ब्लड प्रेशर या मानसिक तनाव की समस्या हो सकती है, इसलिए योग और ध्यान का सहारा लें।

                  मंगल को शांत करने के अचूक उपाय

                  अगर आपकी राशि सावधान वाली लिस्ट में है, तो घबराएं नहीं। ज्योतिष के अनुसार ये उपाय आपको बचा सकते हैं:

                  हनुमान चालीसा: हर मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करें।
                  दान पुण्य: लाल मसूर की दाल या लाल कपड़े का दान जरूरतमंदों को करें।

                  होली का खास संयोग: 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण भी है जो मंगल के इस प्रभाव को और गहरा करेगा। ऐसे में गहरे लाल रंग से होली खेलने के बजाय गुलाल का प्रयोग करना मानसिक शांति के लिए बेहतर रहेगा।

                  अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

                  ये भी पढ़ें

                  Holi 2026 Dates Confirmed : रंग वाली होली की तारीख हुई कन्फर्म, इस दिन खेली जाएगी धुलंडी
                  धर्म और अध्यात्म
                  Holi 2026 Dates Confirmed

                  Published on:

                  24 Feb 2026 11:17 am

