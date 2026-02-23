Red Coral Gemstones Astrology: मंगलवार को इन दो राशियों को पहनना चाहिए मूंगा रत्न, जानें धारण करने का सही तरीका

Red Coral Gemstones Astrology, Mangalwar Special: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव माना जाता है। नौ ग्रहों में कुछ देव ग्रह होते हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा और सफलता देते हैं, जबकि कुछ दैत्य ग्रह कभी-कभी चुनौतियां और अवरोध ला सकते हैं। मूंगा रत्न विशेष रूप से मंगल ग्रह से जुड़ा माना जाता है और इसे पहनने से शक्ति, साहस और संकल्प में वृद्धि होती है। आइए जानें, मंगलवार को किन राशियों के लिए यह रत्न शुभ होता है और इसे कैसे सही तरीके से धारण किया जाए।