धर्म/ज्योतिष

Red Coral Gemstones Astrology: मंगलवार को इन दो राशियों को पहनना चाहिए मूंगा रत्न, जानें धारण करने का सही तरीका

Red Coral Gemstones Astrology, Mangalwar Special: मंगलवार, शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है, इसका संबंध मंगल ग्रह और श्री हनुमान जी से जुड़ा है। सही विधि से मूंगा रत्न पहनने से आत्मविश्वास और कार्यक्षमता बढ़ती है।

2 min read
भारत

image

MEGHA ROY

Feb 23, 2026

Red Coral gemstone benefits for Mars, Best time to wear Red Coral, Red Coral gemstone for courage and success,

Red Coral gemston on Tuesday|फोटो सोर्स- Chatgpt

Red Coral Gemstones Astrology, Mangalwar Special: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव माना जाता है। नौ ग्रहों में कुछ देव ग्रह होते हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा और सफलता देते हैं, जबकि कुछ दैत्य ग्रह कभी-कभी चुनौतियां और अवरोध ला सकते हैं। मूंगा रत्न विशेष रूप से मंगल ग्रह से जुड़ा माना जाता है और इसे पहनने से शक्ति, साहस और संकल्प में वृद्धि होती है। आइए जानें, मंगलवार को किन राशियों के लिए यह रत्न शुभ होता है और इसे कैसे सही तरीके से धारण किया जाए।

क्या असर करता है मूंगा?

मूंगा को साहस और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह रत्न निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है और मन में स्थिरता लाता है। जिन लोगों को कार्यों में बार-बार बाधा या आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है, उनके लिए यह रत्न प्रेरणा का स्रोत माना गया है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि मूंगा आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और जीवन में स्थायित्व लाने में सहायक होता है। हालांकि, किसी भी रत्न का प्रभाव व्यक्ति की कुंडली पर निर्भर करता है।

मेष राशि (Aries)

मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह है, इसलिए इस राशि के जातकों के लिए मूंगा विशेष रूप से शुभ माना जाता है। मेष राशि के लोग स्वभाव से ऊर्जावान और नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं, लेकिन यदि मंगल अशुभ स्थिति में हो तो क्रोध या अधीरता बढ़ सकती है। ऐसे में उचित सलाह के बाद मूंगा धारण करने से साहस, संयम और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होने की मान्यता है।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल है। इस राशि के लोग भावनात्मक रूप से गहरे और दृढ़ निश्चयी होते हैं। यदि मंगल कमजोर हो तो मन में अस्थिरता आ सकती है। ज्योतिषीय मान्यता है कि मूंगा धारण करने से मानसिक मजबूती और आत्मबल में वृद्धि होती है।

Best Time to Wear Red Coral: धारण करने की विधि


मंगलवार सुबह स्नान के बाद गंगाजल और कच्चे दूध से मूंगा शुद्ध करें। इसे सोना, तांबा या चांदी की अंगूठी में जड़वाकर दाएं हाथ की अनामिका में पहनें। सामान्यतः 7-8 रत्ती का मूंगा उपयुक्त माना जाता है, परंतु धारण करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।

ये भी पढ़ें

Grahan 2026: मार्च में दिखाई देगा भारत का पहला ग्रहण, जानें यह ग्रहण कब और किस दिन दिखेगा
धर्म/ज्योतिष
Lunar Eclipse 2026 India, March Lunar Eclipse 2026, Chandra Grahan 2026,

Updated on:

23 Feb 2026 06:17 pm

Published on:

23 Feb 2026 06:13 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Red Coral Gemstones Astrology: मंगलवार को इन दो राशियों को पहनना चाहिए मूंगा रत्न, जानें धारण करने का सही तरीका

