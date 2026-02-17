Grahan 2026: मार्च में दिखाई देगा भारत का पहला ग्रहण, जानें यह ग्रहण कब और किस दिन दिखेगा

साल 2026 में कुल चार ग्रहण लगेंगे, जिनमें दो सूर्य ग्रहण फरवरी और अगस्त में होंगे, लेकिन ये भारत में दिखाई नहीं देंगे। वहीं दो चंद्र ग्रहण भी लगेंगे, जिनमें से मार्च का चंद्र ग्रहण भारत में देखा जा सकेगा। खास बात यह है कि मार्च का यह चंद्र ग्रहण होली के पर्व के आसपास पड़ रहा है, जिससे लोगों के मन में यह उत्सुकता बढ़ गई है कि होलिका दहन और ग्रहण का समय किस तरह समन्वित होगा और इसका धार्मिक प्रभाव क्या रहेगा।