17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Bad Habits Affect Planets : आपकी ये 5 छोटी गलतियां बिगाड़ सकती हैं ग्रहों की चाल: आज ही बदलें ये आदतें

Bad Habits Affect Planets : जानिए वो 5 रोज़मर्रा की गलतियां जो आपके शुक्र, शनि, मंगल और चंद्र को कमजोर कर सकती हैं। आज ही बदलें ये आदतें और पाएं सफलता व मानसिक शांति।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Feb 17, 2026

Bad Habits Affect Planets

Bad Habits Affect Planets : ज्योतिष के अनुसार ये 5 आदतें रोक सकती हैं आपकी तरक्की (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Bad Habits Affect Planets : अक्सर हम अपनी परेशानियों के लिए किस्मत या बुरे वक्त को दोष देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी रोजमर्रा की कुछ मामूली आदतें आपके ग्रहों को बुरी तरह प्रभावित कर सकती हैं? ज्योतिष शास्त्र सिर्फ पूजा-पाठ या रत्नों तक सीमित नहीं है; यह हमारे जीने के ढंग (Lifestyle) से गहराई से जुड़ा है।

अगर आपकी जिंदगी में काम अटक रहे हैं या मानसिक तनाव बना रहता है, तो मुमकिन है कि आप अनजाने में अपने ही ग्रहों को नाराज कर रहे हैं। आइए जानते हैं वो 5 आदतें जो (Bad habits affect planets) आपकी तरक्की में रोड़ा बन सकती हैं:

1. सोकर उठने के बाद बिस्तर को बिखरा छोड़ना (शुक्र और राहु)

    शास्त्रों में बिस्तर को शुक्र (Venus) का प्रतीक माना गया है, जो सुख-सुविधा और प्रेम का कारक है। वहीं, गंदगी और बिखराव राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं।

    नुकसान: जो लोग सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक नहीं करते, उनका शुक्र कमजोर होने लगता है, जिससे वैवाहिक जीवन में तनाव और सुखों में कमी आती है। साथ ही, राहु का नकारात्मक प्रभाव मानसिक भ्रम पैदा करता है।

    समाधान: सुबह उठते ही सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक से लगाएं। यह एक छोटा सा अनुशासन आपके जीवन में स्पष्टता और शांति लाएगा।

    2. पानी की फिजूलखर्ची करना (चंद्रमा)

      जल को चंद्रमा का रूप माना जाता है, जो हमारे मन और भावनाओं का स्वामी है।

      नुकसान: अगर आप नहाते समय या ब्रश करते समय पानी बर्बाद करते हैं, तो आपका चंद्रमा पीड़ित हो सकता है। इससे बेवजह का तनाव, घबराहट और 'मूड स्विंग्स' की समस्या बढ़ती है। जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उन्हें विशेष रूप से पानी का सम्मान करना चाहिए।

      वैल्यू एडिशन: वास्तु के अनुसार, घर में टपकते हुए नल भी आर्थिक तंगी का संकेत देते हैं। पानी की बचत करना मतलब अपने मन और धन दोनों को सुरक्षित करना है।

      3. हर काम में देरी और अनुशासन की कमी (शनि)

        शनि देव को अनुशासन और न्याय का देवता माना जाता है। वे समय के पाबंद हैं।

        नुकसान: अगर आप हर काम को टालते हैं (Procrastination) या कहीं भी समय पर नहीं पहुंचते, तो आप शनि को नाराज कर रहे हैं। इससे आपके कार्यों में देरी, बाधाएं और असफलता आने लगती है। मूलांक 8 वाले लोगों के लिए तो समय की पाबंदी ही उनकी सफलता की कुंजी है।

        सच क्या है? शनि सजा नहीं देते, वे सिर्फ हमें जिम्मेदार बनाना चाहते हैं। वक्त की कद्र करना शुरू करें, शनि देव खुद-ब-खुद मेहरबान हो जाएंगे।

        4. घूमने-फिरने से परहेज करना (बुध)

          एक ही जगह पर लंबे समय तक जड़ होकर रहना ऊर्जा को रोक देता है। बुध ग्रह संचार, बुद्धि और यात्राओं का कारक है।

          नुकसान: अगर आप सामाजिक कार्यक्रमों में जाने से कतराते हैं या महीनों घर से बाहर नहीं निकलते, तो आपकी बुद्धिमत्ता और बोलने की शक्ति (Communication) पर असर पड़ सकता है। जीवन में ठहराव आने से रचनात्मकता खत्म हो जाती है।

          समाधान: बुध को मजबूत करने के लिए छोटी-छोटी यात्राएं करें, दोस्तों से मिलें और प्रकृति के करीब जाएं। नया माहौल नई ऊर्जा लाता है।

          5. अपनी शारीरिक ऊर्जा का उपयोग न करना (मंगल)

            मंगल ग्रह साहस और शारीरिक शक्ति का प्रतीक है। मंगल की ऊर्जा बहुत तेज होती है।

            नुकसान: यदि आप दिन भर सुस्त रहते हैं और कोई शारीरिक श्रम नहीं करते, तो यह ऊर्जा अंदर ही अंदर गुस्से और चिड़चिड़ेपन में बदल जाती है। मूलांक 9 वाले लोगों को विशेष रूप से एक्टिव रहना चाहिए, वरना उनका मंगल उन्हें हिंसक या बेचैन बना सकता है।

            समाधान: जिम जाएं, दौड़ें या घर का काम करें। पसीना बहाने से मंगल शुभ फल देने लगता है और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।

            ये भी पढ़ें

            Panchang: आज का पंचांग 18 फरवरी 2026: जानें शुभ मुहूर्त, चौघड़िया और राहुकाल
            धर्म/ज्योतिष
            Aaj Ka Panchang 18 February

            विशेष टिप: ज्योतिष के अनुसार, हमारा शरीर और घर एक मंदिर की तरह है। जितना हम खुद को व्यवस्थित रखेंगे, ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा उतनी ही आसानी से हम तक पहुँचेगी।

            संबंधित खबरें

            Surya Grahan 2026

            Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण पर ‘डबल मून’ का साया: इन 3 राशियों पर टूटेगा मुसीबतों का पहाड़, रहें सावधान

            Surya Grahan 2026

            Surya Grahan 2026 : 17 फरवरी सूर्य ग्रहण: कुंडली में है ‘ग्रहण योग’? इन 5 गुप्त उपायों से चमक सकती है किस्मत

            Holashtak 2026

            Holashtak 2026: होलाष्टक के इन 8 दिनों में भूलकर भी न करें ये काम, वरना हो सकता है नुकसान

            Solar Eclipse donation benefits, Sun weak in birth chart remedies, Surya Grahan astrology effects,

            Surya Grahan 2026 Daan: ग्रहण के दिन ये दान बदल सकते हैं आपकी कुंडली, आर्थिक संकट होगा दूर

            Surya Grahan 2026

            Surya Grahan 2026 : 37 साल बाद कुंभ राशि में सूर्यग्रहण: भूकंप-बाढ़, विमान दुर्घटना से लेकर राजनीतिक उथल-पुथल तक की चेतावनी

            Surya Grahan Horoscope 2026

            Surya Grahan 2026: कुंभ राशि में ‘काला सूर्य’: 17 फरवरी को ग्रहण का बड़ा साया, आपकी राशि पर क्या होगा असर?

            Phulera Dooj 2026

            Phulera Dooj Kab Ki Hai: सूर्य ग्रहण के बाद फुलेरा दूज पर बन रहा है शुभ संयोग, होंगी रिकॉर्ड तोड़ शादियां

            Rashifal 17 February 2026

            Surya Grahan Rashifal: राशिफल 17 फरवरी: सूर्य ग्रहण और पंचक का दुर्लभ संयोग, जानिए किस राशि पर होगी धनवर्षा, किसे रहना होगा सतर्क

            Mangal Gochar 2026:

            Mangal Gochar 2026: मंगल गोचर 2026: शनि के घर में मंगल-राहु की युति! सिंह-कुंभ-मीन राशि वाले ये 3 गलतियां बिल्कुल न करें

            Aaj Ka Panchang 16 February

            Panchang: आज का पंचांग 16 फरवरी 2026: चौघड़िया, राहुकाल, शुभ योग और राशिफल

            क्या आप इनमें से कोई गलती कर रहे हैं? अगर हां, तो आज ही इसे सुधारें और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी की उलझने धीरे-धीरे सुलझने लगती हैं।

            ये भी पढ़ें

            Holi 2026 Date: जानें होलिका दहन और रंगों वाली होली की सही तिथि, भद्रा का साया और ग्रहण का सच
            धर्म और अध्यात्म
            Holi 2026 Date

            खबर शेयर करें:

            Join Arovia on WhatsApp

            Published on:

            17 Feb 2026 03:43 pm

            Hindi News / Astrology and Spirituality / Bad Habits Affect Planets : आपकी ये 5 छोटी गलतियां बिगाड़ सकती हैं ग्रहों की चाल: आज ही बदलें ये आदतें

            बड़ी खबरें

            View All

            धर्म/ज्योतिष

            ट्रेंडिंग

            Rashifal: राशिफल 18 फरवरी 2026: गणेश जी की कृपा से चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत

            Aaj ka Rashifal 18 February
            राशिफल

            Grahan 2026: मार्च में दिखाई देगा भारत का पहला ग्रहण, जानें यह ग्रहण कब और किस दिन दिखेगा

            Lunar Eclipse 2026 India, March Lunar Eclipse 2026, Chandra Grahan 2026,
            धर्म/ज्योतिष

            Panchak 2026: अग्नि पंचक की तरह हर पंचक कष्टदायी नहीं होता, जानें पंचक के कितने प्रकार होते हैं

            Panchak 2026 Date, Agni Panchak 2026, February Panchak 2026,
            धर्म और अध्यात्म

            Surya Grahan 2026 Ring of Fire : आसमान में ‘आग का घेरा’: 2026 का पहला वलयाकार सूर्य ग्रहण, जानिए पूरी जानकारी

            Ring of Fire Solar Eclipse 2026
            धर्म/ज्योतिष

            Panchang: आज का पंचांग 18 फरवरी 2026: जानें शुभ मुहूर्त, चौघड़िया और राहुकाल

            Aaj Ka Panchang 18 February
            धर्म/ज्योतिष
            Play Store

            DOWNLOAD ON

            Play Store

            App Store

            DOWNLOAD ON

            App Store

            TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
            Patrika Site Logo

            Trending Topics

            Rashifal

            T20 World Cup 2026

            PM Narendra Modi

            Top Categories

            राष्ट्रीय

            मनोरंजन

            स्वास्थ्य

            राजस्थान

            मध्य प्रदेश

            Legal

            Grievance Policy

            This website follows the DNPA’s code of conduct

            Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

            Privacy Policy

            About Us

            Code of Conduct

            RSS

            Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.