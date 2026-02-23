23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

धर्म/ज्योतिष

Exam Success: अपनी जन्म तारीख से जानें कौन सा मंत्र दिलाएगा परीक्षा में टॉप मार्क्स

Moolank Mantra for Exam Success : जन्मतिथि के मूलांक के अनुसार जानें पढ़ाई में सफलता के लिए शक्तिशाली मंत्र, एकाग्रता बढ़ाने के उपाय और परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के आसान टिप्स।

भारत

image

Manoj Vashisth

Feb 23, 2026

Moolank Mantra for Study Success

Moolank Mantra for Study Success : पढ़ाई में सफलता पाने के आसान उपाय (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Exam Success: आजकल हर जगह कॉम्पिटिशन जबरदस्त है। हर स्टूडेंट चाहता है कि वो पढ़ाई में सबसे आगे रहे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खूब कोशिश करने के बाद भी मन पढ़ाई में नहीं लगता या चीजें याद नहीं रहतीं। ऐसे में ज्योतिष और अंकशास्त्र (Numerology) के हिसाब से आपके जन्म की तारीख से जुड़ा मूलांक मंत्र आपकी एकाग्रता, आत्मविश्वास और याददाश्त को बढ़ा सकता है। जन्मदिन के हिसाब से कौन सा मूलांक मंत्र आपके लिए सही है, इन्हें जपने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं, और पढ़ाई में अच्छा करने के कुछ आसान तरीके क्या हैं। इन टिप्स की मदद से आप एग्जाम में बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं।

जन्मतिथि के अनुसार कौन सा मंत्र देगा पढ़ाई में सफलता | Moolank Mantra for Study Success

मूलांक 1 (1, 10, 19, 28 को जन्मे लोग)

    स्वामी ग्रह: सूर्य
    शक्तिशाली मंत्र: गायत्री मंत्र (ॐ भूर्भुवः स्वः…)

    फायदा: सुबह स्नान के बाद 11 बार इसका जाप करें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और नकारात्मकता को कोसों दूर रखता है।

    मूलांक 2 (2, 11, 20, 29 को जन्मे लोग)

      स्वामी ग्रह: चंद्रमा
      शक्तिशाली मंत्र: महामंत्र (हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे…)

      फायदा: चंद्रमा मन का कारक है। अगर परीक्षा के नाम से कंफ्यूजन होता है, तो 21 बार इस मंत्र का जाप करें। यह एकाग्रता बढ़ाने के लिए रामबाण है।

      मूलांक 3 (3, 12, 21, 30 को जन्मे लोग)

        स्वामी ग्रह: बृहस्पति (गुरु)
        शक्तिशाली मंत्र: गुरु मंत्र (गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु…)

        फायदा: बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं। इस मंत्र के नियमित जाप से बुद्धि तेज होती है और कठिन विषय भी आसानी से समझ आने लगते हैं।

        मूलांक 4 (4, 13, 22, 31 को जन्मे लोग)

          स्वामी ग्रह: राहु
          शक्तिशाली मंत्र: ॐ नमो भगवते रुद्राय

          फायदा: यह मंत्र भगवान शिव की ऊर्जा से जोड़ता है। यह स्टूडेंट्स को बुरी आदतों और ध्यान भटकने से बचाता है।

          मूलांक 5 (5, 14, 23 को जन्मे लोग)

            स्वामी ग्रह: बुध
            शक्तिशाली मंत्र: सरस्वती वंदना (सरस्वती नमस्तुभ्यं…)

            फायदा: बुध बुद्धि का स्वामी है। मां सरस्वती की यह वंदना याददाश्त (Memory) को तेज करने और सीखने की क्षमता बढ़ाने में जादुई असर दिखाती है।

            मूलांक 6 (6, 15, 24 को जन्मे लोग)

              स्वामी ग्रह: शुक्र
              शक्तिशाली मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता…

              फायदा: कला और ज्ञान के संगम के लिए इस मंत्र का जाप करें। यह देवी ऊर्जा को जाग्रत कर आपकी समझ को गहरा करता है।

              मूलांक 7 (7, 16, 25 को जन्मे लोग)

                स्वामी ग्रह: केतु
                शक्तिशाली मंत्र: ॐ गं गणपतये नमः

                फायदा: भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं। परीक्षा में आने वाली हर रुकावट को दूर करने और अच्छे अंकों के लिए 21 बार इस मंत्र का जाप करें।

                मूलांक 8 (8, 17, 26 को जन्मे लोग)

                  स्वामी ग्रह: शनि
                  शक्तिशाली मंत्र: बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार

                  फायदा: हनुमान चालीसा की यह पंक्ति अनुशासन और शक्ति देती है। यह आलस्य को दूर भगाकर पढ़ाई में मन लगाने में मदद करती है।

                  पढ़ाई के साथ इन बातों का भी रखें ध्यान

                  ब्रह्म मुहूर्त का लाभ: सुबह 4 से 6 बजे के बीच याद किया गया कंटेंट लंबे समय तक याद रहता है।

                  खान-पान: परीक्षा के दिनों में हल्का भोजन करें और पानी भरपूर पिएं। ओमेगा-3 युक्त चीजें (जैसे अखरोट) दिमाग के लिए अच्छी होती हैं।

                  ईशान कोण: वास्तु के अनुसार हमेशा उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके पढ़ें।

                  Holashtak 2026: क्यों महत्वपूर्ण है 24 फरवरी? उग्र चंद्रमा के प्रभाव को कम करने के लिए करें ये काम
                  धर्म और अध्यात्म
                  holashtak ke upay

                  Published on:

                  23 Feb 2026 05:00 pm

                  Hindi News / Astrology and Spirituality / Exam Success: अपनी जन्म तारीख से जानें कौन सा मंत्र दिलाएगा परीक्षा में टॉप मार्क्स

