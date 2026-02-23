Exam Success: अपनी जन्म तारीख से जानें कौन सा मंत्र दिलाएगा परीक्षा में टॉप मार्क्स

Exam Success: आजकल हर जगह कॉम्पिटिशन जबरदस्त है। हर स्टूडेंट चाहता है कि वो पढ़ाई में सबसे आगे रहे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खूब कोशिश करने के बाद भी मन पढ़ाई में नहीं लगता या चीजें याद नहीं रहतीं। ऐसे में ज्योतिष और अंकशास्त्र (Numerology) के हिसाब से आपके जन्म की तारीख से जुड़ा मूलांक मंत्र आपकी एकाग्रता, आत्मविश्वास और याददाश्त को बढ़ा सकता है। जन्मदिन के हिसाब से कौन सा मूलांक मंत्र आपके लिए सही है, इन्हें जपने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं, और पढ़ाई में अच्छा करने के कुछ आसान तरीके क्या हैं। इन टिप्स की मदद से आप एग्जाम में बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं।