Holashtak 2026: क्यों महत्वपूर्ण है 24 फरवरी? उग्र चंद्रमा के प्रभाव को कम करने के लिए करें ये काम

Holashtak Ke Upay: होली आने में अब बस कुछ ही दिन शेष हैं, लेकिन उससे ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक का पहरा लग जाता है। इस साल 24 फरवरी 2026 से होलाष्टक शुरू हो रहे हैं। शास्त्रों में इन 8 दिनों को शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इस दौरान आसुरी शक्तियां प्रभावी होती हैं और हमारे नौ ग्रह एक-एक करके 'उग्र' यानी गुस्सैल स्वभाव के हो जाते हैं।