Aaj Ka Panchang 24 Feb: आज का पंचांग 24 फरवरी 2026: होलाष्टक शुरू, जानें भद्रा समय और आज के शुभ चौघड़िये

Aaj Ka Panchang for Feb 24, 2026 : 24 फरवरी 2026, मंगलवार का दिन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद हलचल भरा रहने वाला है। कल से ही 'होलाष्टक' की शुरुआत हो रही है, जिसका अर्थ है कि अगले 8 दिनों तक शुभ कार्यों पर विराम लग जाएगा। इसके साथ ही, कल का पंचांग विरोधाभासी योगों का मिश्रण है। जहां एक तरफ सर्वार्थसिद्धि योग सफलता के द्वार खोलेगा, वहीं भद्रा और ज्वालामुखी योग सावधानी बरतने की चेतावनी दे रहे हैं। आइए जानते हैं आज के दिन को सफल बनाने के लिए शुभ मुहूर्त और जरूरी सावधानियां।