धर्म/ज्योतिष

Holashtak 2026 Rashifal: 24 फरवरी से बदलेगी ग्रहों की चाल, 8 दिन का कठिन दौर में इन 4 राशियों पर रहेगी टेढ़ी नजर

Holashtak 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार होली से 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू होता है, जो 2026 में 24 फरवरी से 3 मार्च तक रहेगा।मान्यता है कि इस दौरान ग्रहों की उग्र ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए कुछ राशियों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी।

भारत

image

MEGHA ROY

Feb 22, 2026

Planetary Changes 24 February 2026, Grahon Ki Chal 2026 Astrology,

Holashtak Negative Impact|फोटो सोर्स- Chatgpt

Holashtak 2026 Rashifal:होलाष्टक की शुरुआत 24 फरवरी से हो रही है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इन 8 दिनों में ग्रहों की स्थिति कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। खासकर 6 राशियों को इस दौरान मानसिक तनाव, आर्थिक उतार-चढ़ाव और कामकाज में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सतर्क रहना और सोच-समझकर फैसले लेना बेहद जरूरी होगा।

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों को इस समय किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करने से बचना चाहिए। कार्यस्थल पर छोटी गलती भी परेशानी का कारण बन सकती है। व्यवसाय में जोखिम लेने से बचें। बढ़ते खर्च चिंता बढ़ा सकते हैं, इसलिए बजट संतुलित रखें। सूर्य देव को अर्घ्य देना शुभ फलदायी रहेगा।

वृश्चिक राशि

इन 8 दिनों में वृश्चिक राशि वालों को उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। कार्यों में बाधा आने से मन अशांत हो सकता है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं। रिश्तों में धैर्य और समझदारी जरूरी है। माता लक्ष्मी की उपासना और शुक्रवार का व्रत लाभ दे सकता है।

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों को निवेश और उधार के मामलों में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। वाहन चलाते समय सतर्क रहें। स्वास्थ्य को लेकर सजगता आवश्यक है। इस समय शनि देव की पूजा और दान-पुण्य करने से नकारात्मक प्रभाव कम हो सकते हैं।

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए यह समय कार्यक्षेत्र में चुनौतियां ला सकता है। नौकरी या व्यापार में रुकावटें संभव हैं। अनावश्यक खर्च तनाव बढ़ा सकते हैं। रिश्तों में किसी तीसरे व्यक्ति की दखल से गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए संवाद स्पष्ट रखें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ मानसिक शांति देगा।

क्या करें होलाष्टक में?

  • भगवान की भक्ति, जप-तप और ध्यान करें।
  • क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें।
  • किसी भी बड़े निर्णय को सोच-समझकर लें।
  • जरूरतमंदों को दान करें।

Holashtak 2026 : 24 फरवरी से लग रहा है होलाष्टक, 8 दिनों तक वर्जित रहेंगे मांगलिक कार्य, जानें क्या करें और क्या न करें
धर्म और अध्यात्म
Holashtak 2026

Updated on:

22 Feb 2026 05:01 pm

Published on:

22 Feb 2026 04:59 pm

Holashtak 2026 Rashifal: 24 फरवरी से बदलेगी ग्रहों की चाल, 8 दिन का कठिन दौर में इन 4 राशियों पर रहेगी टेढ़ी नजर

धर्म/ज्योतिष

