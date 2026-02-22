Holashtak 2026 Rashifal: 24 फरवरी से बदलेगी ग्रहों की चाल, 8 दिन का कठिन दौर में इन 4 राशियों पर रहेगी टेढ़ी नजर

Holashtak 2026 Rashifal:होलाष्टक की शुरुआत 24 फरवरी से हो रही है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इन 8 दिनों में ग्रहों की स्थिति कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। खासकर 6 राशियों को इस दौरान मानसिक तनाव, आर्थिक उतार-चढ़ाव और कामकाज में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सतर्क रहना और सोच-समझकर फैसले लेना बेहद जरूरी होगा।