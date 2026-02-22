Holashtak 2026 Rashifal: 24 फरवरी से बदलेगी ग्रहों की चाल, 8 दिन का कठिन दौर में इन 4 राशियों पर रहेगी टेढ़ी नजर

Holashtak Negative Impact|फोटो सोर्स- Chatgpt
Holashtak 2026 Rashifal:होलाष्टक की शुरुआत 24 फरवरी से हो रही है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इन 8 दिनों में ग्रहों की स्थिति कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। खासकर 6 राशियों को इस दौरान मानसिक तनाव, आर्थिक उतार-चढ़ाव और कामकाज में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सतर्क रहना और सोच-समझकर फैसले लेना बेहद जरूरी होगा।
सिंह राशि के जातकों को इस समय किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करने से बचना चाहिए। कार्यस्थल पर छोटी गलती भी परेशानी का कारण बन सकती है। व्यवसाय में जोखिम लेने से बचें। बढ़ते खर्च चिंता बढ़ा सकते हैं, इसलिए बजट संतुलित रखें। सूर्य देव को अर्घ्य देना शुभ फलदायी रहेगा।
इन 8 दिनों में वृश्चिक राशि वालों को उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। कार्यों में बाधा आने से मन अशांत हो सकता है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं। रिश्तों में धैर्य और समझदारी जरूरी है। माता लक्ष्मी की उपासना और शुक्रवार का व्रत लाभ दे सकता है।
कुंभ राशि के जातकों को निवेश और उधार के मामलों में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। वाहन चलाते समय सतर्क रहें। स्वास्थ्य को लेकर सजगता आवश्यक है। इस समय शनि देव की पूजा और दान-पुण्य करने से नकारात्मक प्रभाव कम हो सकते हैं।
मीन राशि वालों के लिए यह समय कार्यक्षेत्र में चुनौतियां ला सकता है। नौकरी या व्यापार में रुकावटें संभव हैं। अनावश्यक खर्च तनाव बढ़ा सकते हैं। रिश्तों में किसी तीसरे व्यक्ति की दखल से गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए संवाद स्पष्ट रखें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ मानसिक शांति देगा।
