Rashifal 23 February: 23 फरवरी राशिफल: कुंभ में मंगल का प्रवेश, इन 7 राशियों की चमकेगी किस्मत

Aaj Ka Rashifal 23 February 2026 : 23 फरवरी 2026 का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास है। आज ग्रहों के सेनापति मंगल कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और साथ ही गोरुपिणी छठ का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है। ऐसे में आज का दिन करियर, व्यापार, प्रेम जीवन और आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। यदि आप कोई नया काम शुरू करने या यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो यह राशिफल आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का विस्तृत भविष्यफल।